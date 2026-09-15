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Westschweizer Radio und TV RTS baut 25 Jobs ab

Westschweizer Radio und Fernsehen RTS baut 25 Stellen ab

15.09.2026, 15:3115.09.2026, 15:31

Das Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) hat die Sparmassnahmen für das Jahr 2027 definiert. Diese belaufen sich auf 8,1 Millionen Franken und sehen die Streichung von 25 Vollzeitstellen sowie Synergien mit den Angeboten anderer Sprachregionen vor.

Um ihre Ziele zu erreichen, werde die RTS zudem mehrere Produktionen vereinfachen und die Möglichkeiten der Teamarbeit nutzen, die am neuen Standort in Lausanne-Écublens nun realisierbar seien, schrieb sie am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Einsparungen sind Teil des Transformationsprojekts «Enavant» der übergeordneten Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG). Das Projekt hat zum Ziel, bis 2029 rund 270 Millionen Franken einzusparen. Am Vortag hatte das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) die Streichung von 38 Vollzeitstellen bis 2027 angekündigt.

Insgesamt zählte die SRG gemäss Zahlen vom vergangenen April 6766 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was 5479 Vollzeitstellen entsprach. Davon zählten 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu RTS. (sda)

Mehr dazu:

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