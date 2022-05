SP-Nationalrätin begeistert Russen an Demonstration mit Kritik an Putin – auf Russisch

In der Schweiz leben 16500 russische Staatsbürger, die Mehrheit von ihnen in der Romandie . Die Frage, ob sie seit Ende Februar in der Schweiz auf Ablehnung stiessen, verneinten die Teilnehmer der Kundgebung. Ein Mann sagte, er habe den Eindruck, dass ihm besondere Empathie entgegengebracht werde. «Wer mich kennt, weiss, dass ich diesen Krieg ablehne und ich mir ein anderes Russland wünsche.»

Auf einem Plakat stand: «Ich bin Russe, ich hasse den Krieg.» Ein Junge streckte ein Bild des russischen Präsidenten in die Höhe; dessen Gesicht war in roter Farbe durchgestrichen.

In der Schweiz hat es schon einige grosse Demonstrationen gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben. Am Mittwochabend kam es auf der Zürcher Rathausbrücke zu einer kleinen Kundgebung: Rund 300 Russinnen und Russen versammelten sich und riefen: «Putin kills!»

Zum ersten Mal haben in der Schweiz Russinnen und Russen eine Kundgebung gegen Putins Krieg abgehalten. In Zürich versammelten sich rund 300 Menschen.

In Egerkingen SO ist am Mittwochabend das Holzlager eines Gewerbebetriebes in Brand geraten. Das Feuer konnte eingegrenzt werden. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.