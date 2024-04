Arbeiter stirbt in Schwarzenbach SG nach Sturz von einem Container

Sturz von Container: Mann stirbt in Schwarzenbach SG nach Arbeitsunfall

Ein 54-jähriger Mann ist am Freitag in einem Betrieb in Schwarzenbach SG von einem Container rund drei Meter in die Tiefe auf einen Betonboden gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch medizinische Fachpersonen verstarb er noch am Unfallort, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Der Verunfallte ist gemäss Mitteilung ein 54-jähriger Deutsche gewesen, welcher im Kanton Aargau wohnhaft war. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei St.Gallen die Rettung mit medizinischem Fachpersonal. (sda)