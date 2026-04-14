Video: watson/nina bürge

Beim SRF haben sie Mühe – so spricht man «Magyar» richtig aus

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Der Name des am Sonntag gewählten Ministerpräsidenten von Ungarn, Peter Magyar, schien in der Tagesschau-Ausgabe am Montagabend für Verwirrung zu sorgen. Insbesondere die Aussprache seines Nachnamens.

Während dem das SRF über den Nachnamen stolpert, machen die ungarischen Fernsehsender vor, wie die Aussprache korrekt klingen sollte. In Ungarn ist es üblich, den Nachnamen einer Person vor dem Vornamen zu nennen.

Das Ganze siehst du hier im Video:

Video: watson/nina bürge

(nib)