«Präsident, so würde ich Trump nicht nennen» – Magyar zu Gesprächen mit Putin und Trump

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Am Sonntag wurde Peter Magyar zum neuen Ministerpräsidenten von Ungarn gewählt. Er besiegte somit das langjährige Staatsoberhaupt Viktor Orban an der Urne.

Der baldige Regierungschef von Ungarn wurde bei einer der ersten Pressekonferenzen nach seiner Wahl gefragt, wie er die Beziehung zu Russland handhaben wolle und werde.

Ungarn sei unter ihm zu einem pragmatischeren Verhältnis mit Russland bereit, als es bis jetzt unter Orban war, so Magyar. Der Politiker sagte, dass er alle Verträge von Ungarn und Russland genau prüfen und entsprechend anpassen wolle. Falls nötig, würde er sie neu verhandeln oder kündigen. Der neu gewählte Ungar will, dass das Land in Bezug auf Energieträger unabhängiger von Russland werde.

Auch zu Gesprächen mit dem US-Präsidenten Donald Trump findet Magyar klare Worte:

Video: watson/nina bürge

Peter Magyar gewann die Wahlen zum Ministerpräsidenten von Ungarn am Sonntag deutlich. Somit löst er Viktor Orban ab, der seit 16 Jahren im Amt war. Magyar und seine Tisza-Partei gelten als Gegenstück zu Orbans bisheriger Regierung.

Der neue Regierungschef will die Positionen im Parlament neu besetzen und die Verhältnisse von Ungarn zur EU verbessern. Nach 16 Jahren kündigte er an, einen politischen Neuanfang im Land anzustreben. Magyar wird das Amt ab dem 5. Mai offiziell antreten. (nib)