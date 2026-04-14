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Peter Magyar: Ungarns Ministerpräsident zu Gesprächen mit Trump und Putin

«Präsident, so würde ich Trump nicht nennen» – Magyar zu Gesprächen mit Putin und Trump

14.04.2026, 13:3114.04.2026, 13:31

Am Sonntag wurde Peter Magyar zum neuen Ministerpräsidenten von Ungarn gewählt. Er besiegte somit das langjährige Staatsoberhaupt Viktor Orban an der Urne.

Der baldige Regierungschef von Ungarn wurde bei einer der ersten Pressekonferenzen nach seiner Wahl gefragt, wie er die Beziehung zu Russland handhaben wolle und werde.

Ungarn sei unter ihm zu einem pragmatischeren Verhältnis mit Russland bereit, als es bis jetzt unter Orban war, so Magyar. Der Politiker sagte, dass er alle Verträge von Ungarn und Russland genau prüfen und entsprechend anpassen wolle. Falls nötig, würde er sie neu verhandeln oder kündigen. Der neu gewählte Ungar will, dass das Land in Bezug auf Energieträger unabhängiger von Russland werde.

Auch zu Gesprächen mit dem US-Präsidenten Donald Trump findet Magyar klare Worte:

Video: watson/nina bürge

Peter Magyar gewann die Wahlen zum Ministerpräsidenten von Ungarn am Sonntag deutlich. Somit löst er Viktor Orban ab, der seit 16 Jahren im Amt war. Magyar und seine Tisza-Partei gelten als Gegenstück zu Orbans bisheriger Regierung.

Der neue Regierungschef will die Positionen im Parlament neu besetzen und die Verhältnisse von Ungarn zur EU verbessern. Nach 16 Jahren kündigte er an, einen politischen Neuanfang im Land anzustreben. Magyar wird das Amt ab dem 5. Mai offiziell antreten. (nib)

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Peter Magyar gewinnt Wahlen in Ungarn
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Peter Magyar gewinnt Wahlen in Ungarn

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quelle: keystone / petr david josek
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bcZcity
14.04.2026 13:48registriert November 2016
Auch wenn er ein Orban Ziehsohn ist, hat er sich evtl. auch in Anbetracht der globalen Probleme - und auch mit dem Alter - evtl. gewandelt. Dass er Dump nicht als Präsidenten bezeichnen würde, sagt doch schon einiges aus, das sagt man nicht einfach so. Auch dass er Russland wegen der Ukraine klar kritisiert, ist löblich.

Finde ich zumindest sympathischer als vieles was aus der CH diesbezüglich kritisches kommt, nämlich wenig bis gar nichts. Schön ducken und wegschauen, oder Despoten noch legitimieren, wie es die SVP macht.
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