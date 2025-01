Bahnverkehr zwischen Andermatt und Disentis / Mustér unterbrochen

SBB-Präsidentin stellt den Taktfahrplan und kleine Bahnhöfe in Frage

Die Matterhorn Gotthard Bahn hat am Montagmorgen einen Unterbruch der Bahnstrecke über den Oberalppass zwischen Andermatt UR und Disentis/Mustér GR gemeldet. Grund sein ein Schneerutsch.

Die Matterhorn Gotthard Bahn meldet am Montagmorgen einen Unterbruch der Bahnstrecke.

Die Matterhorn Gotthard Bahn meldet am Montagmorgen einen Unterbruch der Bahnstrecke. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Füsse raus, Dose auf, Stumpen rein: Dieser Herr lässt es sich 2003 in der ersten Klasse zwischen Schüpfheim-Konolfingen gutgehen.

Füsse raus, Dose auf, Stumpen rein: Dieser Herr lässt es sich 2003 in der ersten Klasse zwischen Schüpfheim-Konolfingen gutgehen.

NHL-Superstar Jagr läuft für Schalke auf und sammelt in einem Spiel 11 Punkte

Robert Habeck warnt Elon Musk vor Einmischung in deutsche Politik

Virus-Ausbruch in China: Das wissen wir über HMPV

Das meistverkaufte Auto in der Schweiz ist ein E-Auto – und es ist nicht das Tesla Model 3

Swiss-Flugbegleiter starb an Sauerstoffmangel – Problem-Masken im Fokus

Der 23-jährige Flugbegleiter der Swiss, die in Graz notlanden musste, starb an Sauerstoffmangel. Das zeigen die Ergebnisse der Obduktion. Weiterhin sind viele Fragen in dem Fall offen, die Ermittlungen laufen.

Ein schwerer Sauerstoffmangel habe das Gehirn des jungen Schweizers massiv geschädigt, und als Folge dessen sei der 23-jährige Flugbegleiter auf der Intensivstation verstorben, erklärte Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, gegenüber dem «Blick».