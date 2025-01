Metereologen warnten vor gefährlichen Strassenverhältnissen am Samstagabend und Sonntagmorgen. Bild: keystone

50 Flüge in Zürich annulliert +++ Bund warnt von heftigen Stürmen

Die Schweiz wird von einer Kälte- und Schneewelle erfasst. Auch das Mittel- und Unterland sind betroffen, es herrscht verbreitet Glatteisgefahr und Vorsicht ist entsprechend geboten.

Berner Trams fahren wieder ohne Einschränkungen

Die Störung im Berner Tramverkehr ist behoben worden. Die Trams fahren wieder ohne Einschränkungen. Gefrierender Regen hatte am Sonntagmorgen in der Stadt Bern zu Verspätungen und Ausfällen geführt. Der Grund dafür waren vereiste Fahrleitungen.

Betroffen waren die Linien 6, 7, 8 und 9, wie die Verkehrsbetriebe Bernmobil auf ihrer Website mitteilten. Es waren Ersatzbusse im Einsatz. Auch der Busverkehr der Linie 17 funktionierte laut Bernmobil wegen vereister Fahrleitungen zwischenzeitlich nur eingeschränkt. Die Linie wurde umgeleitet.

Auf der Bahnstrecke zwischen Solothurn und Langenthal BE kam es am Sonntagmorgen zu Einschränkungen wegen eines Naturereignis, wie das Verkehrsunternehmen Aare Seeland mobil auf seiner Website mitteilte. Diese Störung konnte ebenfalls behoben werden.

Auf dem Schienennetz der SBB kam es zu keinen wetterbedingten Einschränkungen.

Flüge in Zürich annulliert

Schneefall und gefrierender Regen haben am Samstagabend den Luftverkehr am Flughafen Zürich stark behindert. Die Probleme wirkten sich bis Sonntagvormittag aus. Insgesamt wurden über 50 Flüge annulliert.

Am Samstagabend ab etwa 18.30 Uhr seien 40 Flüge annulliert worden, erklärte die Betriebsleitzentrale des Flughafens auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am Sonntag seien dann nochmals über ein Dutzend Annullationen dazugekommen.

Während am Samstag das Wetter Schwierigkeiten bereitet habe, habe es sich am Sonntag um «Folgekonsequenzen» gehandelt. So fehlten etwa einzelne Flugzeugcrews, da sie wetterbedingt an anderen Flughäfen feststeckten.

Gefrierender Regen stellt laut der Betriebsleitzentrale für den Luftverkehr ein erhebliches Problem dar. Das Wasser gefriert auch auf den Tragflächen der Linienjets. Am Flughafen Zürich sorge das Eiswasser ein bis zwei Mal im Jahr für Probleme, hiess es weiter.

In Zürich mussten Dutzende Flugzeuge am Boden bleiben. Bild: BRK News

Bund warnt von heftigen Stürmen

Für den Sonntag warnt der Bund in Teilen der Zentral- und Ostschweiz vor heftigen Stürmen. Die Warnung reicht vom Fürstentum Liechtenstein bis zum Brienzersee.

Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunden in höheren Lagen erwartet, in tieferen Lagen sind Stürme von bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich. Gemäss dem Bund sollen Wälder, Bäume und Alleen unbedingt gemieden werden.

Unfälle in Bern und im Aargau

Glatteis führte in verschiedenen Kantonen zu mehr Unfällen auf den Strassen. Tiefe Temperaturen und Niederschläge hatten viele Strassenabschnitten vereisen lassen.

Im Kanton Bern ereigneten sich zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag über 40 Unfälle, im Aargau knapp 20. Zu Unfällen kam es auch auf den Autobahnen, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Montierte Sommerreifen hätten zu den Unfällen beigetragen. Die Insassen hatten in allen Fällen Glück und kamen unverletzt oder mit leichten Blessuren davon.

Umgestürzte Bäume blockierten im Aargau einzelne Strassen. Der Unterhaltsdienst habe seit gestern Abend auf dem ganzen Kantonsgebiet im Dauereinsatz gestanden, schrieb die Polizei.

Auch am Sonntag gefährliche Strassenverhältnisse

Metereologen warnen auch für Sonntag vor gefährlichen Strassenverhältnissen, insbesondere «am Juranordfuss, im zentralen und östlichen Mittelland sowie im angrenzenden westlichen Mittelland», wie MeteoSchweiz schreibt. Die Wetterkonstellation sorgt als Folge von vereisendem Regen für Glatteis. Die Meteorologen warnen nachdrücklich, unnötige Fahrten zu vermeiden und, falls nötig, vorsichtig unterwegs zu sein.

Der Warndienst Alertswiss gab für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft am Samstagabend eine Warnung vor Strassenglätte aus. «Ab sofort bis in die Morgenstunden sind folgende Auswirkungen möglich: Plötzlich auftretende Rutschgefahr. Schwer passierbare vereiste Verkehrswege», hiess es. Alertswiss warnte vor Verkehrsbehinderungen und riet, den öffentlichen Verkehr zu benützen.

Die Räumungsfahrzeuge waren in der Nacht auf Sonntag im Dauereinsatz. Bild: BRK News

Kälteste Nacht des Winters

Die Nacht von Freitag auf Samstag war die bisher kälteste des Winters. Das Thermometer sank auf -31,1 Grad in La Brévine im Kanton Neuenburg und auf -25 Grad in Andermatt im Kanton Uri.

Am Sonntag sollte es den Prognosen zufolge aber wieder deutlich wärmer werden, die Schneefallgrenze ansteigen – und die chaotischen Verhältnisse damit überwunden werden. (sda/nzu/con)