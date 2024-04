Trinkgeld geben kann schwierig sein. Diese komischen Situationen haben wir schon erlebt 😳

«Meine Geschichte hat nur indirekt mit Trinkgeld zu tun – ist aber lustig. Ich habe an der Garderobe eines gehobenen Konzertlokals gearbeitet. An einem Abend waren wir unterbesetzt und rund 1000 Menschen besuchten ein Konzert. Das heisst, die Leute mussten etwas lĂ€nger warten, bis sie ihre MĂ€ntel erhielten. Ein Mann fand das SO MÜHSAM, dass er mich richtig zusammenscheissen musste. Ich entschuldigte mich fĂŒr die Unannehmlichkeiten – schĂ€mte mich aber extrem, da mich gefĂŒhlt 400 Augen anstarrten. Den anderen Besucherinnen und Besuchern tat das so leid 
 Ich machte so viel Trinkgeld wie nie zuvor. Ein wunderbarer Abend!»

Juliette Baur