Trinkgeld in der Schweiz – gerne gesehen, aber nicht unbedingt nötig. Das ist vielerorts aber anders. Bild: KEYSTONE

Die Welt in Karten

Keine peinlichen Situationen mehr – hier kommt die grosse Trinkgeld-Karte

Wer zufrieden ist, gibt Trinkgeld – diese Schweizer Faustregel gilt längst nicht überall. In manchen Ländern erntest du böse Blicke, wenn du grosszügig, in anderen, wenn du knausrig bist. Damit dir das nicht passiert, hier der Überblick über die Trinkgeld-Praktiken in den Ländern dieser Welt.

Mehr «Wirtschaft»

Du kennst es sicher auch: Du sitzt in den Ferien im Ausland in einem Restaurant und hast gerade die Rechnung bestellt. Dann das grosse Dilemma: Wie viel Trinkgeld soll ich geben? Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig – schliesslich will man ja nichts Falsches machen und in irgendein unbekanntes Fettnäpfchen treten.

In Japan beispielsweise gilt das Geben von Trinkgeld in einem Restaurant oder für einen Taxifahrer als eher unhöflich. Das kann sogar so weit gehen, dass der Kellner einem auf die Strasse nachläuft, um das restliche Wechselgeld zurückzugeben. Eine peinliche Situation für alle Beteiligten.

Gibst du Trinkgeld? Ja, wenn ich zufrieden bin, gebe ich gerne etwas. Ja, ich runde meist auf den nächsten Franken auf. Eher selten. Nein, ich gebe eigentlich nie etwas.

Um solche Situationen zu vermeiden, gibt es zum Glück für fast jedes Land dieser Welt Trinkgeld-Etiketten. Die Betreiber des Webportals hawaiianislands.com haben für 162 Länder die Trinkgeld-Empfehlungen der Touristikwebseite tripadvisor.com gesammelt und mit mindestens einer weiteren Quelle abgeglichen.

Herauskommen ist eine umfassende Karte mit Tipps, wie viel Trinkgeld nach einem Essen im Restaurant, für eine Dienstleistung im Hotel und für eine Taxifahrt entrichtet werden soll. Aber aufgepasst: Die Karte gibt dir eine Übersicht über weltweite Faustregeln – vor regionalen Eigenheiten schützt sie dich aber nicht.

Auffällig: In den USA und Kanada wird nach einem Restaurantbesuch das höchste Trinkgeld erwartet. Zwischen 15 und 20 Prozent sollten es sein, schliesslich ist das Trinkgeld dort Hauptbestandteil des Lohns, da das feste Gehalt sehr tief ausfällt.

In den meisten Ländern sind 10 Prozent des Gesamtbetrags üblich. Gar kein Trinkgeld geben sollte man in Japan, Südkorea, China, Neuseeland und Australien. Auch in Dänemark und im Kosovo wird kein Zustupf zur Rechnung erwartet. Wie in der Schweiz ist das Trinkgeld auch in Finnland, Belgien und Island im Service inbegriffen, ein kleines Entgelt ist aber trotzdem gerne gesehen.

Mit drei Euro Trinkgeld in diesem spanischen Restaurant liegst du genau richtig. Natürlich kannst du auch auf 30 Euro aufrunden. Bild: imago stock&people

Etwas übersichtlicher ist die Lage beim Hotel-Trinkgeld. Dort sind meist umgerechnet ein bis zwei Dollar fällig, auch in der Schweiz. Allerdings gibt es deutlich mehr Länder, wo nichts verlangt wird. Beispielsweise in Schweden und Norwegen oder auch auf den Philippinen, in Malaysia oder Indonesien.

Noch seltener ist Trinkgeld für eine Taxifahrt fällig. In den westeuropäischen Ländern ist nur in Portugal, Spanien, Frankreich und Österreich ein kleines Entgelt angebracht. Das höchste Taxi-Trinkgeld weltweit wird in Bosnien und in den USA erwartet: rund 15 Prozent.