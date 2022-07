Video: watson

Wie diese Jungs die Lichtverschmutzung in Paris bekämpfen

Die Nacht ist ihre Zeit: Seit Längerem gibt es in Paris Parkour-Gruppen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Lichtverschmutzung der Stadt zu bekämpfen. Sobald die Sonne in der französischen Hauptstadt untergegangen ist, ziehen die Jungs durch die Innenstadt und knipsen Lichtreklamen aus. Und das ist gar nicht mal so einfach, wie es zunächst klingt. Die Schalter der Leuchten sind mehrere Meter über dem Erdboden an den Häuserwänden angebracht. Zum Ausmachen ist also akrobatisches Geschick gefragt!

Eigentlich sollten seit dem Jahr 2012 in Paris zwischen 1 und 6 Uhr in der Nacht alle Lichter und Leuchtreklamen ausgeschaltet sein. Doch daran hält sich fast kein Geschäft – und Bussen seien trotz des Gesetzes bisher noch keine ausgestellt worden, sagen die Umweltaktivisten. Also nehmen sie das Ausschalten der Lichter selbst in die Hand. (fwe)

Video: watson

