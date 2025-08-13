recht sonnig31°
Brand bei Sulzer-Areal in Winterthur

Brand in Winterthur – Bahnverkehr bei Grüze unterbrochen

13.08.2025, 12:2313.08.2025, 14:18
Beim Sulzer-Areal in Winterthur Grüze ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Einzelheiten zum Feuer und dessen Ursache waren zunächst nicht bekannt.

Sulzer-Areal
Ein Gebäude beim Bahnhof Grüze steht in Flammen.Bild: user-input

Eine Sprecherin der Stadtpolizei Winterthur bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Einsatz. Zuerst über den Brand berichtet hatte das Newsportal «blick.ch»

Bilder von «Blick»-Leserreportern zeigten eine schwarze Rauchsäule über dem Brandort. Die SBB teilten auf ihrer Website mit, der Bahnverkehr zwischen den Winterthurer Bahnhöfen Grüze und Sennhof-Kyburg sei unterbrochen. (dab/rbu/sda)

