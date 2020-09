207 Personen wurden 2020 mit dem E-Bike schwer verletzt – das hat vor allem einen Grund

Velo statt Auto: Lausanne eliminiert 600 Parkplätze – das geschieht in der Deutschschweiz

Lausanne und Genf haben die Gunst der Stunde genutzt und in Rekordzeit neue Velospuren aufgemalt – auf Kosten der Autofahrer. In der Deutschschweiz hingegen zögern die Städte mit Sofortmassnahmen. Das steckt dahinter.

Für die Biker baut Lausanne die Stadt um – und zwar in rasantem Tempo. In den letzten Wochen hat die verkehrsgeplagte Waadtländer Metropole in einer Hauruck-Übung 7,5 Kilometer neue Velowege aufgemalt. Dies auf Kosten der Automobilisten: Mittels Corona-Notverfahren haben die Behörden dazu nicht weniger als 608 Parkplätze aufgehoben.

«Wir haben die Gelegenheit genutzt, die uns Corona gegeben hat», sagt die Lausanner Verkehrsdirektorin Florence Germond (SP) am Montag zu «24Heures». Ziel sei, …