Traumatisierte Reptilien nach Bancomat-Sprengung in Le Locle NE

Auffangstation Reptiles-Reptilien

Das Tierheim wurde 2017 von Carlos Rodriguez gegründet und beherbergt auf einer Fläche von über 300 m² etwa 100 Tiere. Die Herkunft der Reptilien ist vielfältig. Einige wurden nach dem Tod ihres Besitzers untergebracht, andere wurden an öffentlichen Plätzen ausgesetzt oder vom Veterinäramt beschlagnahmt. Einige wurden sogar von Grenzbeamten entdeckt und in die Auffangstation gebracht. Carlos Rodriguez und Sandrine Rodriguez kümmern sich um die rund 100 Bewohner. Sie werden hauptsächlich durch private Spenden, aber auch durch die Gemeinde Le Locle und den Schweizer Tierschutz unterstützt. Reptiles-Reptilien bietet auch Besuche von Schulklassen und Schulungen für interessierte Privatpersonen oder Berufstätige an. Nach dem Überfall auf den Bancomaten in Le Locle und den Folgen für die Gesundheit der Tiere hat der Leiter der Auffangstation zum ersten Mal seit der Gründung derselben zu Spenden aufgerufen