Die Schweizer Band Hecht tritt 2027 im Letzigrund in Zürich auf

Video: watson

Erwischt! Hecht führen Guerilla-Aktion durch

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Die Mundart-Pop-Band Hecht hat heute Mittag im Zürcher Kreis 5 eine Guerilla-Aktion durchgeführt. Schau dir die Aktion im Video an:

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Die Band macht mit dieser Aktion auf ihr heute angekündigtes Mega-Konzert aufmerksam. In einer Medienmitteilung hat sie mitgeteilt, dass sie am 12. Juni 2027 einen Auftritt im Zürcher Letzigrund-Stadion planen.

Ihre letzte Tour («LOVERS») durch Österreich, Deutschland und der Schweiz war ausverkauft. Ihr Hit «Mon Amour» feiert aktuell länderübergreifend Erfolge. Bei den diesjährigen Swiss Music Awards wurde Hecht mit vier Steinen ausgezeichnet, unter anderem zum dritten Mal in der Kategorie «Best Live Act».

Mit dem Konzert im Zürcher Letzigrund mit bis zu 50’000 Plätzen erfüllt sich Hecht laut Mitteilung einen Bubentraum, für Sänger Stefan Buck ist der Auftritt gleich doppelt emotional: «Ich habe eine ganz spezielle Beziehung zum Letzigrund, weil ich in Luftdistanz ungefähr 100 Meter vom Stadion entfernt wohne. Ich höre jeden Soundcheck, jedes Konzert. Dass wir jetzt auf dieser Bühne stehen werden, hätte ich mir nie erträumt.»

Der offizielle Vorverkauf für das Konzert startet am 12. Juni 2026 um 12 Uhr, genau 365 Tage vor dem Konzert.