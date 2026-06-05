wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Die Schweizer Band Hecht tritt 2027 im Letzigrund in Zürich auf

Video: watson

Erwischt! Hecht führen Guerilla-Aktion durch

05.06.2026, 12:1905.06.2026, 12:19

Die Mundart-Pop-Band Hecht hat heute Mittag im Zürcher Kreis 5 eine Guerilla-Aktion durchgeführt. Schau dir die Aktion im Video an:

Video: watson

Die Band macht mit dieser Aktion auf ihr heute angekündigtes Mega-Konzert aufmerksam. In einer Medienmitteilung hat sie mitgeteilt, dass sie am 12. Juni 2027 einen Auftritt im Zürcher Letzigrund-Stadion planen.

Ihre letzte Tour («LOVERS») durch Österreich, Deutschland und der Schweiz war ausverkauft. Ihr Hit «Mon Amour» feiert aktuell länderübergreifend Erfolge. Bei den diesjährigen Swiss Music Awards wurde Hecht mit vier Steinen ausgezeichnet, unter anderem zum dritten Mal in der Kategorie «Best Live Act».

Mit dem Konzert im Zürcher Letzigrund mit bis zu 50’000 Plätzen erfüllt sich Hecht laut Mitteilung einen Bubentraum, für Sänger Stefan Buck ist der Auftritt gleich doppelt emotional: «Ich habe eine ganz spezielle Beziehung zum Letzigrund, weil ich in Luftdistanz ungefähr 100 Meter vom Stadion entfernt wohne. Ich höre jeden Soundcheck, jedes Konzert. Dass wir jetzt auf dieser Bühne stehen werden, hätte ich mir nie erträumt.»

Der offizielle Vorverkauf für das Konzert startet am 12. Juni 2026 um 12 Uhr, genau 365 Tage vor dem Konzert.

Mehr zu Hecht:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 25 Weltrekorde im Zürcher Letzigrund
1 / 23
Die 25 Weltrekorde im Zürcher Letzigrund
28. August 2009: Jelena Isinbajewa (RUS), Stabhochsprung, 5,06 Meter.
quelle: keystone / walter bieri
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hecht hinter den Kulissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das sagt Bundesrat Ignazio Cassis über Trump, Macrons blaue Augen und die SVP-Initiative
Im Podcast «Politkuchen» von Michael Elsener hat Bundesrat Ignazio Cassis über die Politik im In- und Ausland gesprochen. Der FDP-Bundesrat sprach dabei unter anderem darüber, wie es ist, Staatsoberhäupter wie den US-Präsidenten Donald Trump und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen.
Zur Story