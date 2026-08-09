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Ferienende an der Autobahnraststätte: Die schönsten Erinnerungen

Video: watson/Julia Schwamborn

watson passt Ferien-Rückkehrer an der Autobahnraststätte ab

Die Autobahnraststätte in Würenlos ist für viele der letzte Ferienstopp. watson hat Heimkehrende nach ihren schönsten Ferienerinnerungen gefragt.
09.08.2026, 12:1309.08.2026, 12:13
Julia Schwamborn
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

In mehreren Kantonen gehen die Sommerferien diese Woche zu Ende. Am Montag heisst es für viele darum wieder: Büro- statt Liegestuhl, Knatsch an der Kaffeemaschine statt Zeit mit den Liebsten, Alltags- statt Flohnerleben.

watson hat Rückkehrerinnen und Rückkehrer an der Autobahnraststätte beim «Fressbalken» abgepasst und ist mit ihnen ein letztes Mal in Erinnerungen geschwelgt.

Worauf sie sich im Alltag dennoch freuen und welches Ferienziel besonders beliebt war, erfährst du im Video.

Video: watson/Julia Schwamborn

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quelle: epa / gernot hensel
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Loeffel
09.08.2026 12:24registriert Oktober 2016
Wie kommt man auf die Idee - so kurz vor dem zu Hause - freiwillig bei einer Autobahnraststätte anzuhalten? Noch kurz gübstig tanken? Oder noch ein günstiges Sandwich für 11.50CHF reinhämmern? Oder doch nur kurz ein 3dl Mineralwasser für 4.50CHF im Shop kaufen?
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