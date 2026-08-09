watson passt Ferien-Rückkehrer an der Autobahnraststätte ab
Die Autobahnraststätte in Würenlos ist für viele der letzte Ferienstopp. watson hat Heimkehrende nach ihren schönsten Ferienerinnerungen gefragt.
In mehreren Kantonen gehen die Sommerferien diese Woche zu Ende. Am Montag heisst es für viele darum wieder: Büro- statt Liegestuhl, Knatsch an der Kaffeemaschine statt Zeit mit den Liebsten, Alltags- statt Flohnerleben.
watson hat Rückkehrerinnen und Rückkehrer an der Autobahnraststätte beim «Fressbalken» abgepasst und ist mit ihnen ein letztes Mal in Erinnerungen geschwelgt.
Worauf sie sich im Alltag dennoch freuen und welches Ferienziel besonders beliebt war, erfährst du im Video.
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