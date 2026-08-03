Wanderungen zu einer kühlen (Halb-)Höhle – im Hochsommer immer eine gute Idee. Bild: Reto Fehr

Rauszeit

Hier kommen 7 Tipps, die alle kennen sollten, die im (Hoch-)Sommer wandern gehen

Die Temperaturen bringen uns in diesem Jahr seit Wochen zum Schwitzen. Wandern in höheren Gefilden schafft da Abhilfe. Hier kommen wichtige Tipps und Tricks fürs Wandern im (Hoch-)Sommer. Wenn du dann wandern gehst, solltest du das hier wissen.

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Wandern ist auch mit Gefahren verbunden. Und meist trifft es nicht diejenigen, welche erfahren sind und sich auf hochalpine Touren wagen, sondern Wanderinnen und Wanderer auf eigentlich einfachen Abschnitten.

Mangelnde Vorbereitung, falsche Ausrüstung oder fehlende Konzentration spielen dabei eine Rolle. Dazu lockt der Sommer viele Menschen in die kühleren Berge.

Damit dein Wandererlebnis nicht mit einer Enttäuschung endet, solltest du dich besonders auch im Sommer entsprechend vorbereiten. Wir haben Anne Findeisen, ausgebildete Bergwanderführerin und Hiking-Community-Managerin bei Komoot, um ihre Tipps gebeten:

Früh losgehen und Schattenrouten wählen

Morgens sind die Temperaturen angenehmer, die Sonne steht noch nicht so hoch und du kannst die anstrengendsten Etappen vor der Mittagshitze hinter dich bringen. Frühmorgens auf dem Panoramaweg am Walensee, im schattigen Val Bavona im Tessin oder durch die Wälder rund um den Zürichsee ist es deutlich angenehmer – und das nicht nur, weil noch weniger andere Leute unterwegs sind.

Wichtig: Plane Routen mit schattigen Passagen – Wälder, Nordhänge oder Wege entlang von Flüssen sind deine Freunde.

Wenn die Schatten noch lang sind, solltest du im Hochsommer schon unterwegs sein. Bild: keystone

Auf das musst du im Herbst achten: Rauszeit Wandern im Herbst ist traumhaft – aber diese 11 Dinge musst du beachten

Sonnenschutz

«Sonnenschutz ist mehr als nur Sonnencreme. Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 ist in den Bergen Pflicht, aber nicht genug», schreibt Findeisen.

In Sachen Sonnenschutz ist diese Familie gut ausgerüstet. Bild: keystone

Leichte, helle Kleidung schützt zusätzlich, reflektiert Sonnenstrahlen und kühlt den Körper. Eine Kopfbedeckung und eine gute Sonnenbrille gehören ebenfalls ins Gepäck.

Extra-Tipp: Halte deine Kappe oder ein Tuch unterwegs in einen Bach – so hast du einen erfrischenden Kühlakku dabei.

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Trinken, bevor der Durst kommt

Beim Wandern im Sommer verliert der Körper viel Flüssigkeit, auch wenn man es nicht sofort merkt. Mindestens zwei Liter Wasser solltest du pro Person dabeihaben.

Plane ein, wo es entlang deiner Route Wasserquellen oder Hütten zum Nachfüllen gibt. In der Schweiz findest du auf vielen Wanderwegen Brunnen mit Trinkwasser oder SAC-Hütten, in denen du deine Flaschen auffüllen kannst.

Auch wenn die Terrasse der Berghütte herrlich liegt: Das Bier solltest du dir je nach Wetter erst gönnen, wenn die Wanderung vorüber ist. Bild: Reto Fehr

Trinke regelmässig kleine Schlucke – und nicht erst, wenn der Durst da ist. Bei Hitze verliert der Körper wichtige Mineralien. Daher am besten nicht nur Wasser trinken, sondern auch gesüsste Tees oder verdünnte Fruchtsäfte oder Mineralwasser und Magnesium einstecken.

Bei einem starken Sonnentag auf der Hütte lieber das Bier weglassen, da es dem Körper zusätzlich Wasser entzieht.

Immer wichtig sind auch diese Tipps: Rauszeit Bevor du einen Fuss auf einen Wanderweg setzt, lies das

Safety first

Ein Notfall-Setup dabeizuhaben, ist immer ratsam. Auch wenn das Wetter gut aussieht, kann sich das – vor allem in den Bergen – schnell ändern. Ein plötzlicher Wettersturz, Kreislaufprobleme oder ein Sturz können eine Tour zur Herausforderung machen.

Bleibe aufmerksam und achte auf Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, die auf Überhitzung hindeuten können. Falls du dich nicht gut fühlst, unbedingt Schatten aufsuchen und Kopf, Nacken, Hände, Füsse kühlen – beispielsweise mit einem nassen Tuch – sowie Mineralwasser trinken.

Bergseen auf Wanderungen im Hochsommer helfen immer, um kurz abzukühlen. Bild: Reto Fehr

Ein Erste-Hilfe-Set, ein geladenes Handy mit Offline-Karten und eine Powerbank sollten in deinem Rucksack immer dabei sein. So bleibst du auch bei schlechtem Empfang handlungsfähig.

Wechselsachen nicht vergessen

Einmal geschwitzt, kühlt der Körper bei Wind (auf dem Gipfel) oder Pausen rasch aus. Die nasse Kleidung entzieht dem Körper Wärme und schnell ist die Gänsehaut zu sehen. Nimm immer zumindest ein Ersatz-Shirt mit. Auch bei einem Notfall am Berg (umknicken reicht schon aus) können längere Wartezeiten entstehen, wo eine Jacke nicht fehlen darf – für einen selbst oder die verletzte Person.

Anne Findeisen zeigt's grad selbst: Wind und Regenschutz sollten in den Bergen immer dabei sein. Bild: Anne Findeisen

Findeisen rät: «Auch wenn kein Regen angesagt ist, habe ich immer eine Regenjacke im Rucksack, da Wetterumschwünge auch sehr überraschend kommen können.» Und das führt uns zu Punkt 6.

Vorbereitung ist die halbe Miete: Interview Das solltest du machen (oder zumindest wissen), bevor du wandern gehst

Wetter im Blick behalten

Sommerwetter in den Bergen kann tückisch sein. Auch wenn es morgens sonnig ist, können Gewitter am Nachmittag rasch aufziehen. Checke vor deiner Tour die Wetterprognose und Gewitterwarnungen und nutze aktuelle Updates, z. B. über deine Wander-App.

Das Wetter kann in den Bergen schnell umschlagen. Und ab einer gewissen Höhe liegt die Temperatur auch immer grad ein paar Grad tiefer. Wer hoch hinaus wandert, sollte immer lange Sachen mithaben. Bild: Reto Fehr

Sollte sich unterwegs das Wetter verschlechtern, dreh rechtzeitig um – Sicherheit geht immer vor. Der regelmässige Blick nach oben ist nicht nur zu empfehlen, um sich die Schönheit der Landschaft anzuschauen, sondern auch, um die Wetterlage zu beobachten.

Türmen sich die Wolken immer weiter auf und es entstehen sogenannte Cumulonimbus-Wolken – Gewitterwolken –, solltest du auch einen Plan B parat haben und die Wetter-Apps oder den Regenradar auf Gewitterneigung überprüfen.

Das sollten alle Wandernden wissen: Rauszeit 9 Wander-Probleme, die du nach diesem Artikel nicht mehr hast

Plötzlich bist du im Schnee

Auch wichtig beim Wetter – vor allem noch in den ersten Sommermonaten: Ab einer gewissen Höhe liegt meist noch länger Schnee. Auch wenn du das im Flachland kaum mehr erwarten würdest.

Schneereste können sich in den Bergen meist noch lange halten (oder es kann auch den Sommer über nochmals schneien). Bild: Reto Fehr

Und auch den Sommer über kann es immer mal vorkommen, dass es oben schneit, wenn es unten regnet. Checke das Wetter darum auch schon einige Tage im Vorfeld oder schaue auf Webcams nach – du könntest sonst böse Überraschungen erleben.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.