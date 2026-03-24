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«Kann mir wegen zu lautem Sex gekündigt werden?» – Interview mit dem Mietrechtsexperten

Ende März heisst für viele: Kisten packen und umziehen. Damit verbunden sind oft mietrechtliche Fragen. Im Gespräch mit Mietrechtsexperte Fabian Gloor klären wir die drängendsten Fragen.

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Viele Mieterinnen und Mieter fragen sich, welche Rechte und Pflichten sie gegenüber der Vermieterschaft haben. Fabian Gloor, Jurist und Leiter der Hotline beim Mieterverband Deutschschweiz, hat für watson im Livestream Fragen rund ums Thema Mieten und Wohnen beantwortet.

Ob lauter Sex nun ein Kündigungsgrund ist und was Gloor jedem rät, der aktuell in einem Mietverhältnis ist, erfährst du im Video.