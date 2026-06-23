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Polizeirapport

Lamborghini geht an Tankstelle in Oberarth SZ in Flammen auf – eine Person verletzt

Bei einem Brand an einer Tankstelle in Oberarth SZ hat am Montagnachmittag ein Autofahrer Brandverletzungen erlitten. Was zum Brand geführt hat, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte.

Laut Polizeiangaben war der Autofahrer kurz nach 16.15 Uhr zur Tankstelle an der Gotthardstrasse gefahren, um zu tanken. Während des Tankvorgangs kam es mutmasslich zu einer Stichflamme, worauf das Auto in Brand geriet, wie es hiess.

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Die Feuerwehr der Gemeinde Arth konnte die Flammen rasch löschen. Der 20-jährige Fahrer wurde mit Brandverletzungen in eine ausserkantonale Klinik geflogen. Der Beifahrer blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden und auch die Tankstelle wurde beschädigt. Während des Einsatzes wurde sie evakuiert. Die Gotthardstrasse war laut Communiqué für rund eine Stunde gesperrt. (cma/sda)