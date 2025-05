So reagieren Basel und Malmö auf die israelische Künstlerin. Video: watson

ESC

Dieses Video zeigt den Unterschied zwischen dem Publikum in Schweden und der Schweiz

Viel wurde über den Auftritt von Yuval Raphael diskutiert. Wie würde das Publikum in Basel auf den Auftritt der israelischen Künstlerin reagieren, welche am 7. Oktober 2023 am Supernova-Festival war, das von den Hamas-Terroristen überfallen wurde?

Würde das Schweizer Publikum die Israelin ebenso stark auspfeifen wie jenes in Schweden im vergangenen Jahr? Im Malmö wurde die israelische Künstlerin Eden Golan mit Pfiffen und Buhrufen eingedeckt.

Wie das Schweizer Publikum reagiert hat, zeigt das folgende Video aus der Halle in Basel: