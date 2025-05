ESC

Willkommen in der Nacht der Nächte: Wer erbt den ESC-Sieg von Nemo?

Der Eurovision Song Contest in Basel ist auf seinem Höhepunkt. Und wir tauchen mit euch noch einmal ab in den emotionalsten Liveticker 2025. Wem gebt ihr eure douze und zero points? Wir freuen uns auf euch – denn eure Kommentare machen watson besser.

Oliver Baroni Folge mir Simone Meier Folge mir

Das Wichtigste in Kürze

In eigener Sache: Mit der Startnummer 4 singt heute die israelische Sängerin Yuval Raphael. Selbstverständlich dürft ihr auch diesen Auftritt kritisch oder ironisch begleiten. Aber respektlose oder polemische Kommentare, Hetzte, Boykottaufrufe etc. werden wir in diesem Ticker nicht freischalten.

Mit der Startnummer 4 singt heute die israelische Sängerin . Selbstverständlich dürft ihr auch diesen Auftritt kritisch oder ironisch begleiten. Aber respektlose oder polemische Kommentare, Hetzte, Boykottaufrufe etc. werden wir in diesem Ticker nicht freischalten. Die grösste Frage des Abends ist weniger, wer gewinnt (die Schweden scheinen uneinholbar), sondern: Tritt Céline Dion tatsächlich auf?

ist weniger, wer gewinnt (die Schweden scheinen uneinholbar), sondern: Tritt tatsächlich auf? Die zweitgrösste Frage ist: Wird es Michelle Hunziker gelingen, mit den bisher so grandiosen Moderatorinnen Sandra Studer und Hazel Brugger gleichzuziehen?

Wird es gelingen, mit den bisher so grandiosen Moderatorinnen und gleichzuziehen? Während sich viele Länder in den Halbfinals beweisen mussten, konnten es andere locker angehen: Die Schweiz als Gastgeberland sowie die sogenannten Big Five, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Grossbritannien und Italien.

Das ESC-Finale im Ticker

