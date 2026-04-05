Video: watson/Emanuella Kälin

20 Millionen Schoko-Osterhasen verputzt die Schweiz – so werden sie produziert

Delia Klo Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

Mehr «Schweiz»

In der Schweiz werden jedes Jahr rund 20 Millionen Schoko-Osterhasen hergestellt. Das bedeutet, dass Herr und Frau Schweizer im Durchschnitt zwei bis drei dieser süssen Klassiker essen.

Doch bevor die Hasen verpackt in den Regalen stehen, steckt viel Handarbeit und Sorgfalt dahinter.

Wir haben eine Backstube in Luzern besucht, in der jährlich zwischen 50'000 und 60'000 Osterhasen von Hand gefertigt werden.

Delia hat selbst mit angepackt, mitgeholfen und der Confiseurin Juliane Bachmann über die Schulter geschaut, um hautnah zu erleben, wie die Schokohasen entstehen.

Wie sie sich geschlagen hat, siehst du hier im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

Mehr Videos:

Schokohasen im Check – wir testen blind Video: watson/Emanuella Kälin, Lucas Zollinger

Ein Tag im Leben einer Pilotin Video: watson/Emanuella Kälin, Delia Klo