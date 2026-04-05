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Wir schauen hinter die Kulissen der Schokohasen-Produktion für Ostern

Video: watson/Emanuella Kälin

20 Millionen Schoko-Osterhasen verputzt die Schweiz – so werden sie produziert

05.04.2026, 06:1905.04.2026, 06:26
Delia Klo
Delia Klo
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

In der Schweiz werden jedes Jahr rund 20 Millionen Schoko-Osterhasen hergestellt. Das bedeutet, dass Herr und Frau Schweizer im Durchschnitt zwei bis drei dieser süssen Klassiker essen.

Doch bevor die Hasen verpackt in den Regalen stehen, steckt viel Handarbeit und Sorgfalt dahinter.

Wir haben eine Backstube in Luzern besucht, in der jährlich zwischen 50'000 und 60'000 Osterhasen von Hand gefertigt werden.

Delia hat selbst mit angepackt, mitgeholfen und der Confiseurin Juliane Bachmann über die Schulter geschaut, um hautnah zu erleben, wie die Schokohasen entstehen.

Wie sie sich geschlagen hat, siehst du hier im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

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Holzvermöbler
05.04.2026 07:03registriert November 2020
"In der Schweiz werden jedes Jahr rund 20 Millionen Schoko-Osterhasen hergestellt. Das bedeutet, dass Herr und Frau Schweizer im Durchschnitt zwei bis drei dieser süssen Klassiker essen."

Ich beuhaupte mal, dass übermässig viel Osterhasen produziert werden, und noch lange nicht alle von Herr und Frau Schweizer verputzt werden.
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