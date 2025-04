Diese Oster-Erinnerungen aus der Kindheit sind uns geblieben

Chantal Stäubli

An Ostern fuhren wir jeweils zu meiner Familie nach Deutschland. Neben den Schokoladeneiern gab es da vor allem eines, worauf ich mich riesig freute: Gummibärchen, die in der Schweiz nicht erhältlich waren. Es fühlte sich jedes Mal so an, als hätte ich den heiligen Gral der Süssigkeiten gefunden.