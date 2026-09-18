Video: watson/nina bürge

SVP-Nationalrat äussert sich zu häuslicher Gewalt – und löst entsetzte Reaktionen aus

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Am Donnerstag debattierte das Parlament über eine Motion der Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter. Diese verlangt, dass schusswaffenrelevante Informationen bei Fällen häuslicher Gewalt und bei Tötungsdelikten im häuslichen Bereich schweizweit einheitlich und vollständig erfasst werden. Bis jetzt ist die Datenerhebung in den Kantonen unterschiedlich geregelt und in vielen Fällen fehlen zentrale Angaben.

Zur Debatte äusserte sich unter anderem auch Jean-Luc Addor, SVP-Nationalrat aus dem Wallis. Er eröffnete seine Rede wie folgt:

«Ich bin ein Mann, verheiratet, besitze einige registrierte Waffen und habe meine Frau nicht umgebracht – ich bin hier sicherlich nicht der Einzige.» Jean-Luc Addor

Video: watson/nina bürge

Die Reaktionen kamen umgehend, viele Nationalrätinnen zeigten sich entsetzt wegen der Aussagen Addors. Die Reaktionen von Marionna Schlatter (Grüne), Greta Gysin (Grüne) und Tamara Funiciello (SP) siehst du im Video. (ome)