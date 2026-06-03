Das «Mannebüro» in Zürich ist eine Beratungs- und Informationsstelle für Männer.. Bild: Google Maps

Von Mann zu Mann

«Mannebüro» kommt doch nicht nach Winterthur

Das Zürcher «Mannebüro» eröffnet doch keine Zweigstelle in Winterthur. Im Sommer 2025 hatte die Beratungsstelle für Männer noch sehr konkrete Pläne, nun reichen die Kapazitäten offenbar nicht dafür.

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Bis auf den konkreten Standort hatte das «Mannebüro» eigentlich schon alles geplant für Winterthur. Doch wie Vorstandsmitglied Andreas Zurbuchen am Mittwoch gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von SRF sagte, ist es noch zu früh dafür.

Das «Mannebüro» will Schritt für Schritt gehen, wie Zurbuchen sagte. Ziel sei weiterhin, dass die Angebote auch regional angeboten werden könnten. Denn für einen Teil der Kantonsbevölkerung sei Winterthur besser gelegen.

Auch das Winterthurer Stadtparlament hatte bereits einen Betrag gesprochen. Stadtrat Nicolas Galladé (SP) bedauerte den Rückzieher gegenüber dem «Regionaljournal». Er hoffe, dass es in Zukunft doch eine Stelle für Täteransprachen in Winterthur gebe. Das Geld wäre für einen Versuch für drei Jahre eingeplant gewesen.

Erste Täterberatungsstelle der Schweiz

Das «Mannebüro Züri» ist seit 1989 eine unabhängige Beratungs- und Informationsstelle für Männer in Konfliktsituationen. Es ist laut eigenen Angaben das älteste Männerbüro und die erste spezifische Täterberatungsstelle der Schweiz.

Schwerpunkt der Arbeit des «Mannebüros» ist der Umgang mit häuslicher Gewalt, Krisensituationen und Konflikten sowie die Auseinandersetzung mit der Rolle als Mann und der männlichen Sexualität. (sda)

Hol Hilfe! Das Männerbüro Zürich unterstützt Männer bei Konflikten, häuslicher Gewalt oder psychischen Belastungen. Die Angebote richten sich sowohl an Opfer als auch an Täter, die ihr Verhalten ändern möchten. Kostenlose, vertrauliche und anonyme Beratung ist möglich. 📞 Telefon: 044 251 50 50

🌐 Weitere Informationen: Männerbüro Zürich