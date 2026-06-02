gewitterhaft19°
DE | FR
burger
Schweiz
Umfrage

Abstimmung 14. Juni: Mehrheit gegen 10-Millionen-Initiative

Eine Anzeige des Schweizer Gewerkschaftsbundes (SGB) fuer ein &quot;Nein zur SVP-Chaos-Initiative am 14. Juni 2026&quot; wird auf einem Bildschirm angezeigt, am Mittwoch, 4. Maerz 2026, im Hauptbahnho ...
Eine Anzeige des Schweizer Gewerkschaftsbundes (SGB) fuer ein «Nein zur SVP-Chaos-Initiative am 14. Juni 2026.»Bild: keystone
Umfrage

«Keine 10-Millionen-Schweiz!»: Nein-Lager legt deutlich zu

02.06.2026, 18:2602.06.2026, 18:58
Valentin Grünig
Valentin Grünig

Die Stimmung scheint definitiv zu kippen.

Auch in der neuesten Umfrage zu den Abstimmungen vom 14. Juni über die «Keine 10-Millionen-Schweiz!»-Initiative der SVP zeichnet sich ein Nein ab. Das zeigen die am Dienstagabend veröffentlichten Zahlen des Markt- und Meinungsforschungsinstitut «YouGov »Schweiz.

Bei der Abstimmung über das Zivildienstgesetz ist das Nein-Lager in der letzten Woche ebenfalls gewachsen.

Nein-Trend bestätigt

55 Prozent der Stimmberechtigten würden derzeit gegen eine Deckelung der Schweizer Bevölkerungszahl stimmen. Das ist ein Plus von 4 Prozentpunkten seit der letzten Erhebung am 27. Mai. Der Ja-Anteil ist auf 38 Prozent gesunken (-5 Punkte).

Auf Kantonsebene würde die Initiative nur in Obwalden eine klare Mehrheit erreichen. In der Westschweiz und im urbanen Raum hingegen liegt der Ja-Anteil weit unter 50 Prozent.

Im Nein-Lager dominieren Sorgen vor Chaos und wirtschaftlichen Folgen, während im Ja-Lager das Thema Zuwanderung den Ausschlag gibt. Politisch bleibt die SVP-Anhängerschaft mit 85 Prozent Zustimmung geschlossen. Die SP-Anhängerschaft lehnt die Initiative mit 92 Prozent nahezu einstimmig ab.

Das Erklärvideo zur Initiative

videovideo
Nach diesen 97 Sekunden weisst du, wie sich die SVP die «10-Millionen-Schweiz» vorstellt

Auch Zivildienst-Nein hat zugelegt

Auch zur Änderung des Zivildienstgesetzes hat das Nein-Lager seit der letzten Erhebung zugelegt und steht nun bei 49 Prozent (+9 Punkte). Der Ja-Anteil ist auf 37 Prozent gesunken (-4 Punkte). 14 Prozent sind weiter unentschlossen. Der Ja-Anteil liegt in keinem Kanton klar über 50 Prozent.

Die Ablehnung ist gemäss YouGov vor allem bei den linken und jüngeren sowie weiblichen Stimmberechtigten stark: Unter 18- bis 29-Jährigen beträgt der Ja-Anteil nur 20 Prozent, bei über 60-Jährigen 45 Prozent.

Die Gesetzesänderung soll den Übertritt vom Militär- in den Zivildienst erschweren, insbesondere nach der Rekrutenschule. Konkret ist vorgesehen, den Zivildienst weniger attraktiv zu gestalten – etwa durch eine Erhöhung der Mindestanzahl an Diensttagen.

Das Erklärvideo zur Initiative

videovideo
Wer warum in den Zivildienst wechselt – und was sich jetzt alles ändern soll

Für das dritte und letzte Stimmbarometer von YouGov vor dem Urnengang am 14. Juni befragte das Meinungsforschungsinstitut zwischen dem 18. Mai und dem 1. Juni insgesamt 3'129 Personen.

Mehr zu den Abstimmungen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
80 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Bruchpilot
02.06.2026 18:32registriert Juli 2020
Gut so! Aber lasst euch nur nicht beirren! Wer sich auf den Lorbeeren ausruht, kann eine böse Überraschung erleben, denn die vermeintlich Unterlegenen vermögen meist stärker zu mobilisieren.
5113
Melden
Zum Kommentar
avatar
faebu11
02.06.2026 18:45registriert Oktober 2021
Auch wenn es besser aussieht als auch schon: noch ist nichts gewonnen!
2xNein!
7745
Melden
Zum Kommentar
avatar
Revan
02.06.2026 19:01registriert Mai 2019
Ich glaube es erst wenn das offizielle Resultat sehe. Umfragen waren zuletzt zu oft deutlich daneben.

Aber der Trend ist ermutigend
4817
Melden
Zum Kommentar
80
Schweizerin soll in Pakistan entführt worden sein – Polizei nimmt Verdächtige fest
Kurz nach ihrer Ankunft am Flughafen von Lahore ist laut Polizeiangaben eine Schweizer Staatsbürgerin verschwunden. Die Polizei fand sie wenige Stunden später in einem Hotel und nahm zwei Personen fest.
Die Schweizerin ist gemäss einer Mitteilung der Polizei von Lahore vom Montag mit einem Turkish-Airlines-Flug von den USA nach Pakistan gereist. Kurz nach ihrer Ankunft brach jedoch der Kontakt zu ihren Angehörigen ab.
Zur Story