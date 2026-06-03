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Picdump 190 – mit Memes und guter Laune durch den Tag

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Picdump 190 – mit Memes und guter Laune durch den Tag

03.06.2026, 06:1003.06.2026, 06:10
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Memes sind wiä Biscuits, mu chat eifach nit nur eis nä und z vil gits eigentlich öi niä. Mit dene tiäfsinnigu Wortu startu wer hitu inu PiDi.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
27.05.2026 08:01
Raffiniert, Pferde. Raffiniert.
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Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
27.05.2026 08:04
Ja diese Kurven sind gefährlich, habe erst letztens eine erwischt
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Picdump 189 – Memes, die dich zum Schmelzen bringen\nJa diese Kurven sind gefährlich, habe erst letztens eine erwischt
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
27.05.2026 07:53
Deine künftigen Ärzt:innen nutzen ChatGPT, um das Medizinstudium zu bestehen. Du beginnst also besser, gesund zu essen.
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
27.05.2026 08:02
Ein weiser Spruch!
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
27.05.2026 06:32
Ich wusste es, die Natur ist uns immer einen Schritt voraus...
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
27.05.2026 07:59
Tja; die liebe IT hat einfach keine Nerven…
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pontian
Leser-Kommentar von pontian
27.05.2026 07:34
🐊
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
27.05.2026 07:55
Etwas ist schief gelaufen Grund: Gesundes Leben ist in Deinem Land nicht erhältlich. OK
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
27.05.2026 06:20
Heiss wär besser, zumindest bei der Pizza.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
27.05.2026 09:19
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pontian
Leser-Kommentar von pontian
27.05.2026 07:34
🐊
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Erwin Apfeltee
Leser-Kommentar von Erwin Apfeltee
27.05.2026 06:21
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Picdump 189 – Memes, die dich zum Schmelzen bringen\n
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
27.05.2026 06:20
Remember in 2 Wochen ist es so weit, vergesst nicht Euer Outfit bereit zu legen....
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
27.05.2026 09:07
🤣🍻
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
27.05.2026 07:57
Das ist wirklich nett!
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Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
27.05.2026 08:29
👍
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
27.05.2026 07:06
😂😂😂👍👍👍
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Jamaisgamay
Leser-Kommentar von Jamaisgamay
27.05.2026 06:06
Schöne guete Morge
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
27.05.2026 13:02
Der IT Mann weint schon wieder..
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Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
27.05.2026 08:34
Bei der Situation hätte ich auch Mühe nicht zu lachen
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

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bild: internet

Die Freude ist meist wirklich nur von kurzer Dauer.

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Bild: imgur

Probleme mit dem Auto.
Meine Steuerrückerstattung geniessen.

Irgendwie ironisch.

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Bild: imgur

Gynäkologe: Sie können sich hinter dem Vorhang umziehen, damit Sie mehr Privatsphäre haben.
Der Gynäkologe fünf Minuten später:

Und wenn wir schon bei Katzen-Memes sind.

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Bild: imgur

Ich hoffe, dass sie das Wikipedia-Bild für statische Aufladung niemals ersetzen.

Danke dafür …

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Bild: reddit

Wie mein Gehirn schöne Erinnerungen speichert.
Wie mein Gehirn peinliche Erinnerungen speichert.

Mal wieder Zeit für ein wenig Schmuddel.

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Bild: imgur

Das ist der seltsamste Karaoke-Laden, den ich je gesehen habe.

Es ist so gemein …

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bild: imgur

Ich im Einkaufszentrum während drei Stunden: Ich bin niemandem begegnet, den ich kannte.
Ich im Einkaufszentrum während drei Minuten: Ich bin zwischen dem Parkplatz und den Eingangstüren 35 Leuten begegnet.

Badumtss.

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Bild: imgur

Ein Wortspiel (flash = Blitz).

Kennen wir das nicht alle?

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Bild: imgur

Last Game = Das letzte Spiel?
Sleep = Schlaf

😳😳😳

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Bild: imgur

Ein Gefühl von reiner Zufriedenheit.

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Bild: imgur

Ich bin um 7 Uhr morgens draussen, wie ich nachschaue, ob in meinem Garten alles in Ordnung ist.

Badumtss.

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Bild: instagram

Das, verbunden mit Herzrasen.

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Bild: imgur

Wie ich glaube, dass ich aussehe, wenn ich von meinem Leben auf der Afterparty erzähle:
Wie ich tatsächlich aussehe:

Das geht einfach immer.

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Bild: imgur

Ich: Ich bin so satt, dass ich nichts mehr essen kann.
Mein Freund: Lust auf ein Eis?

Und sich wundern, warum der Speicher voll ist.

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Bild: imgur

Ich: Ich speichere das Bild mal in meinem Handyarchiv, damit ich es später leicht wiederfinden kann.
Mein Handyarchiv:

Eines muss man, das andere darf man.

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Bild: imgur

Acht Stunden Arbeit.
Acht Stunden Zocken.

Wer erinnert sich noch an die Pandemie?

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Bild: imgur

Wir kehren ins Büro zurück, weil unsere Unternehmenskultur so wichtig ist.
Die Kultur:

Die gute, alte 5-Sekunden-Regel.

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Bild: imgur

Essen fällt auf den Boden.
Ich hebe es innerhalb von Sekunden auf.
Mikroben.

Ihr könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben.

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Bild: imgur

Wenn ein Hotdog Beine hätte, würde er dann längs oder hoch laufen? Siehe Abbildung unten.

Wie sagt man so schön, bis du mal darunter stehst.

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bild: imgur

Ich gehe kurz duschen.
Ich 45 Minuten später:

Das kennen wir doch alle, nicht?

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Bild: imgur

So geht es mir bei jedem einzelnen Arbeitsmeeting, an dem ich teilnehme.

Die Sorge, wenn er dann wieder weg ist.

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Bild: imgur

Wenn deine Mutter mit dir schimpft und plötzlich Besuch kommt.

Wurde auf Facebook bestimmt schon hunderte Male geteilt.

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Bild: imgur

Unsere Taschen waren schwer, aber unsere Seelen waren frei.

Nicht nur bei der Arbeit.

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Bild: imgur

Wenn jemand bei der Arbeit versucht, vor 11 Uhr mit mir zu sprechen.

Wahre Worte.

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Bild: imgur

Manchmal brauchen wir einfach nur eine Umarmung.

Was man damit alles machen kann … 🥰

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Bild: imgur

Ich.
Kartoffeln in wirklich jeder Form.

Beim schwedischen Möbelhaus ist es übrigens genau dasselbe.

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bild: imugr

Ich brauche nur ein paar Sachen aus dem Gartencenter.

Ich bin sicher, sie hat eine Antwort erhalten.

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Bild: imgur

Hallo, ist das noch zu haben?

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 93
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
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Der Vietnamese versucht, seinen Tieren Leben einzuhauchen.
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