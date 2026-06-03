Picdump

Picdump 190 – mit Memes und guter Laune durch den Tag

Sergio Minnig Folge mir

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Memes sind wiä Biscuits, mu chat eifach nit nur eis nä und z vil gits eigentlich öi niä. Mit dene tiäfsinnigu Wortu startu wer hitu inu PiDi.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

bild: internet

Die Freude ist meist wirklich nur von kurzer Dauer.

Probleme mit dem Auto.

Meine Steuerrückerstattung geniessen.



Irgendwie ironisch.

Gynäkologe: Sie können sich hinter dem Vorhang umziehen, damit Sie mehr Privatsphäre haben.

Der Gynäkologe fünf Minuten später:

Und wenn wir schon bei Katzen-Memes sind.

Ich hoffe, dass sie das Wikipedia-Bild für statische Aufladung niemals ersetzen.

Danke dafür …

Wie mein Gehirn schöne Erinnerungen speichert.

Wie mein Gehirn peinliche Erinnerungen speichert.



Mal wieder Zeit für ein wenig Schmuddel.

Das ist der seltsamste Karaoke-Laden, den ich je gesehen habe.

Es ist so gemein …

Ich im Einkaufszentrum während drei Stunden: Ich bin niemandem begegnet, den ich kannte.

Ich im Einkaufszentrum während drei Minuten: Ich bin zwischen dem Parkplatz und den Eingangstüren 35 Leuten begegnet.

Badumtss.

Ein Wortspiel (flash = Blitz).

Kennen wir das nicht alle?

Last Game = Das letzte Spiel?

Sleep = Schlaf

😳😳😳

Ein Gefühl von reiner Zufriedenheit.

Ich bin um 7 Uhr morgens draussen, wie ich nachschaue, ob in meinem Garten alles in Ordnung ist.

Badumtss.

Das, verbunden mit Herzrasen.

Wie ich glaube, dass ich aussehe, wenn ich von meinem Leben auf der Afterparty erzähle:

Wie ich tatsächlich aussehe:

Das geht einfach immer.

Ich: Ich bin so satt, dass ich nichts mehr essen kann.

Mein Freund: Lust auf ein Eis?

Und sich wundern, warum der Speicher voll ist.

Ich: Ich speichere das Bild mal in meinem Handyarchiv, damit ich es später leicht wiederfinden kann.

Mein Handyarchiv:

Eines muss man, das andere darf man.

Acht Stunden Arbeit.

Acht Stunden Zocken.

Wer erinnert sich noch an die Pandemie?

Wir kehren ins Büro zurück, weil unsere Unternehmenskultur so wichtig ist.

Die Kultur:

Die gute, alte 5-Sekunden-Regel.

Essen fällt auf den Boden.

Ich hebe es innerhalb von Sekunden auf.

Mikroben.



Ihr könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben.

Wenn ein Hotdog Beine hätte, würde er dann längs oder hoch laufen? Siehe Abbildung unten.

Wie sagt man so schön, bis du mal darunter stehst.

Ich gehe kurz duschen.

Ich 45 Minuten später:

Das kennen wir doch alle, nicht?

So geht es mir bei jedem einzelnen Arbeitsmeeting, an dem ich teilnehme.

Die Sorge, wenn er dann wieder weg ist.

Wenn deine Mutter mit dir schimpft und plötzlich Besuch kommt.

Wurde auf Facebook bestimmt schon hunderte Male geteilt.

Unsere Taschen waren schwer, aber unsere Seelen waren frei.

Nicht nur bei der Arbeit.

Wenn jemand bei der Arbeit versucht, vor 11 Uhr mit mir zu sprechen.

Wahre Worte.

Manchmal brauchen wir einfach nur eine Umarmung.

Was man damit alles machen kann … 🥰

Ich.

Kartoffeln in wirklich jeder Form.

Beim schwedischen Möbelhaus ist es übrigens genau dasselbe.

Ich brauche nur ein paar Sachen aus dem Gartencenter.

Ich bin sicher, sie hat eine Antwort erhalten.

Hallo, ist das noch zu haben?

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 93 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!