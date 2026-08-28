Brand mit starker Rauchentwicklung im Westen Lausannes

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Bild: alertswiss

Der Kanton Waadt hat die Bevölkerung am Freitagabend vor einem Brand mit starker Rauchentwicklung im Westen von Lausanne gewarnt. Die Warnung wurde über die Warn-App Alertswiss verbreitet.

Laut «20 Minuten» brach das Feuer bei Thévenaz-Leduc aus, einem auf industrielles Recycling und die Verwertung sekundärer Rohstoffe spezialisierten Unternehmen. Es seien Autowracks in Brand geraten.

Die Behörden baten die Bevölkerung, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Es wurde ausserdem empfohlen, das betroffene Gebiet zu meiden und Nachbarn zu informieren. (sda)