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Grossbrand im Industriegebiet von Vufflens-la-Ville in der Waadt

Grossbrand im Industriegebiet von Vufflens-la-Ville in der Waadt

30.07.2026, 22:4230.07.2026, 22:42

In einem Lagerhaus im Industriegebiet von Vufflens-la-Ville in der Waadt ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute und ein gutes Dutzend Fahrzeuge waren im Einsatz. Informationen über mögliche Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Des pompiers luttent contre les flammes lors de l&#039;incendie d&#039;un entrepot du centre d&#039;assainissement et de revalorisation ECOSOR ce jeudi 30 juillet 2026 dans la zone industrielle du Mou ...
In Vufflens-la-Ville brennt es.Bild: keystone

Das Feuer brach gegen 20.30 Uhr aus, wie der Sprecher der Rettungsleitstelle 118 der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Auch am späten Abend war ein Ende des Feuerwehreinsatzes nicht abzusehen.

Wegen der Nähe zur Bahnstrecke wurde der Zugverkehr zwischen Bussigny und Cossonay-Penthalaz eingestellt. Die SBB bemühten sich, Ersatzbusse bereitzustellen. (hkl/sda)

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