Junge Frau tot in Restaurant von McDonald's in Lausanne gefunden

Eine 21-jährige Frau ist am Mittwochabend in einer McDonald's-Filiale im Zentrum von Lausanne gestorben. Hinweise auf die Beteiligung einer Drittperson gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

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Die Genferin sei leblos in der Filiale an der Rue Saint-Laurent aufgefunden worden, teilte die Stadtpolizei Lausanne am Donnerstag mit. Zu den Umständen und zur Todesursache machte sie keine Angaben. watson hat bereits am Mittwochabend darüber berichtet.

McDonald's in Saint-Laurent, Lausanne, 27. August 2026. bild: watson.

Die bisherigen Ermittlungen deuteten jedoch darauf hin, dass keine Drittperson am Tod der jungen Frau beteiligt war. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hiess es weiter.

Eine Untersuchung soll die genauen Umstände des Todes klären. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei von Lausanne unter der Leitung der Waadtländer Staatsanwaltschaft.

Die McDonald's-Filiale wurde am Mittwoch am frühen Abend vollständig abgesperrt. Dabei wurden unter anderem die Fenster abgedeckt. Das Restaurant blieb für die Ermittlungen den ganzen Abend geschlossen und öffnete am Donnerstagmorgen wieder.

Für den Einsatz wurden sechs Patrouillen der Lausanner Stadtpolizei sowie Angehörige der städtischen Kriminalpolizei und der Kriminaltechnik der Waadtländer Kantonspolizei aufgeboten. Zudem kam ein psychologisches Betreuungsteam zum Einsatz. (hkl/sda)