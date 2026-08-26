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Lausanne: la police barricade un McDonald's

Le McDonald&#039;s de la Saint-Laurent à Lausanne (VD) est barricadé mercredi 26 août 2026.
Le McDonald's de la place Saint-Laurent à Lausanne (VD) a été barricadé ce mercredi 26 août 2026.Image: watson

La police barricade un McDonald's à Lausanne

Le restaurant situé à la place Saint-Laurent à Lausanne (VD) a été fermé par la police aux alentours de 18H30. Les causes de cette fermeture restent pour l'heure inconnues.
26.08.2026, 19:2226.08.2026, 20:24

Le McDonald's de la place Saint-Laurent à Lausanne (VD) a été barricadé aux alentours de 18H30 ce mercredi 26 août, nous informe une personne qui passait devant le restaurant.

Le McDonald&#039;s de la Saint-Laurent à Lausanne (VD) est barricadé mercredi 26 août 2026.
Des policiers devant le restaurant.Image: watson

Plusieurs policiers se tiennent devant l'établissement et l'accès n'est plus possible. Contactée, la police municipale de Lausanne confirme, via son chargé de communication, que les lieux ne sont pour l'heure pas accessibles au public. «Il n'y a pas de danger pour la population, le transit des piétons est toujours possible», assure toutefois Samuel Nanchen. Il ne sait pas quand la situation sera rétablie.

Le chargé de communication ne peut pas se prononcer sur la raison de cette fermeture. Il précise néanmoins que six patrouilles de police sont mobilisées, soit une douzaine de policiers. La brigade de police scientifique cantonale vaudoise, la police judiciaire municipale ainsi que la cellule AVP-Police – une permanence de psychologues d'urgence – sont également sur place. (ag)

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