Feuerwerks-Schiff bei Saint-Prex VD auf dem Genfersee gerät in Brand

Feuerwerks-Schiff auf dem Genfersee gerät in Brand

In waadtländischen St-Prex VD ist am Samstagabend ein Teil der 1. August-Feuerwerk-Abschussplattform auf einem Lastschiff in Brand geraten.

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Der Vorfall konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, ohne dass es zu Schäden oder Verletzten kam, wie die Rettungsdienste am Sonntag mitteilten.

Nur die Schutzverkleidung habe Feuer gefangen, sagt der Vorsitzende des Rettungsdienstes von St-Prex, Giovanni Luca Di Fronzo, gegenüber Keystone-SDA. Er bezog sich dabei auf ein Video, das «20 Minuten» in der Nacht auf Sonntag veröffentlicht hatte. Diese Verkleidung schütze die Konstruktion und halte der Hitze fast 30 Minuten lang stand, erklärte er weiter.

Das Rettungsboot, das bereits im Vorfeld zur Überwachung im Einsatz war, befand sich bereits auf dem See, als es kurz vor dem grossen Finale des Feuerwerks am späten Abend eingriff. Der Lastkahn konnte gesichert und die Besatzung schnell in Sicherheit gebracht werden.

Die ebenfalls von Keystone-SDA kontaktierte Kantonspolizei und die Waadtländer Feuerwehr gaben an, weder in Saint-Prex noch anderswo wegen ähnlicher Vorfälle eingegriffen zu haben.

«Ein Nicht-Ereignis»

«Es gab keinerlei Gefährdung», sagte Di Fronzo. Er räumte jedoch ein, dass die Flammen schon ein wenig Eindruck hinterlassen hätten. Das von «20Minuten» veröffentlichte Video zeigt die brennende Plattform auf dem See, während eine spontane Salve aus Feuer und Detonationen ertönt.

Lediglich die Verschalung der Konstruktion müsse ersetzt werden, so der Präsident des Rettungsdienstes von St-Prex. Die verwendeten pyrotechnischen Geräte seien so konzipiert, dass sie nicht an Land gelangten.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und einer sehr hohen Brandgefahr hatten sowohl der Kanton Waadt als auch die meisten anderen Kantone Feuer sowie den Gebrauch und Verkauf von Feuerwerkskörpern anlässlich des Nationalfeiertags verboten. Einzige Ausnahme waren Feuerwerke, die von einem Gewässer aus abgeschossen werden. (sda)