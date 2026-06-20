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Camorino TI: Festnahmen nach Einbruch in Waffengeschäft im Tessin

Festnahmen nach Einbruch in Waffengeschäft im Tessin

20.06.2026, 11:3020.06.2026, 11:30

Vier Männer sind am frühen Samstagmorgen nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Camorino TI festgenommen worden. Zur Festnahme kam es nach einer Verfolgungsjagd, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

Der Einbruch wurde kurz nach 4 Uhr morgens gemeldet. Die Täter flohen anschliessend mit dem Auto in Richtung Locarno. Bei der grossangelegten Fahndung sei es zu einer Verfolgungsjagd gekommen und das Fahrzeug der Flüchtigen sei schliesslich kurz vor 5.30 Uhr in Monte Carasso gestoppt worden.

Die vier Insassen versuchten danach laut Mitteilung zu Fuss zu fliehen, bevor sie von Polizeibeamten festgenommen wurden. Die Beute sei sichergestellt worden. (hkl/sda)

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