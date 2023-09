SVP-Matter gibt 260'000 Franken aus – 4 Wahlkampf-Aspekte, die du kennen willst

Korrektur

In einer früheren Version dieses Artikels stand, dass Thomas Matter 300'000 Franken an die SVP spendete und damit insgesamt 460'000 Franken ausgab. Diese Zahl war falsch, es handelt sich um eine Spende von 100'000 Franken. Insgesamt gab der SVP-Nationalrat damit also 260'000 Franken aus. Für den Fehler bitten wir um Entschuldigung.