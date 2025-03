Zuglinie nach Zermatt VS nach Steinschlag wieder befahrbar

Die Bahnstrecke im Kanton Wallis war diese Woche zweimal wegen Steinschlägen unterbrochen. Verletzte gab es keine. Der erste Steinschlag ereignete sich am Montagmorgen. Eine Lokomotive der Matterhorn Gotthard Bahn wurde dabei beschädigt. Zum zweiten Steinschlag kam es in der Nacht auf Mittwoch. Herunterstürzende Steinblöcke beschädigten zwei Bagger. (sda)

Ein eigens erstelltes 3D-Geländemodell habe keine auffälligen oder kritischen Störzonen aufgezeigt, schrieb das Bahnunternehmen in einer Mitteilung. Als zusätzliche Sicherheitsmassnahme sei ein Schutznetz auf einem bereits errichteten Damm installiert worden. Das Gelände werde zudem in den kommenden Tagen mit Ankersicherungen weiter gesichert. Die Arbeiten würden unter ständiger Beobachtung der Situation vor Ort durchgeführt, hiess es weiter.

Die Strecke sei wieder normal befahrbar, teilte die Matterhorn Gotthard Bahn am Donnerstagmorgen auf der Plattform X mit. Wegen eines Steinschlags war die Zuglinie am Mittwoch bis Betriebsschluss gesperrt.

Die Strecke zwischen Täsch und Zermatt VS ist am Donnerstagmorgen für den Bahnverkehr wieder freigegeben worden. Die Matterhorn Gotthard Bahn ergriff präventive Massnahmen gegen weitere Steinschläge.

Füsse raus, Dose auf, Stumpen rein: Dieser Herr lässt es sich 2003 in der ersten Klasse zwischen Schüpfheim-Konolfingen gutgehen.

