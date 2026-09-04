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Brand in Schreinerei in Savièse VS unter Kontrolle

Brand in Schreinerei in Savièse VS unter Kontrolle

04.09.2026, 08:0404.09.2026, 08:04

Ein in der Nacht auf Freitag in einer Schreinerei in Savièse VS ausgebrochenes Feuer ist am frühen Morgen unter Kontrolle gebracht worden. Es bestehe keine Gefahr mehr, hiess es vonseiten der Walliser Kantonspolizei und auf der Warnapp Alertswiss.

Es bestehe keine Gefahr mehr, hiess es auf dem Warndienst des Bundes und der Kantone weiter. Für die Bevölkerung gebe es keine spezifischen Verhaltensanweisungen.

Die Kantonsstrasse blieb am Freitagmorgen kurz vor 08.00 Uhr weiterhin gesperrt. Eine Umleitung sei eingerichtet worden, teilte die Kantonspolizei über die Plattform X mit.

Die Behörden hatten in der Nacht vor starkem Rauch gewarnt und dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Das betroffene Gebiet solle gemieden werden.

Die Feuerwehr von Savièse sei gegen 04.30 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Wallis auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Löscharbeiten dauerten auch eineinhalb Stunden später noch an. (sda)

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