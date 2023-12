500 Personen an Gedenkmarsch für Opfer der Schiesserei von Sitten

Rund 500 Personen haben am Samstag in Sitten VS an einem Gedenkmarsch für die Opfer der Schiesserei vom Montag teilgenommen. Der Marsch war von der Familie eines der beiden Opfer organisiert worden.

Die Teilnehmenden gingen mit Ballons durch Sitten. Bild: keystone

Die Teilnehmenden des Marsches versammelten sich vor einem Schulhaus im Stadtteil Blancherie. Es waren Menschen aller Altersgruppen sowie viele Familien mit Kindern vor Ort, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Um 11 Uhr begann der stille Marsch. Viele der Teilnehmenden hatten weisse Luftballons sowie weisse oder rote Rosen in der Hand.

Zum Gedenkmarsch war in der Todesanzeige der getöteten Frau aufgerufen worden. Darin forderten die Hinterbliebenen dazu auf, das Leben der Verstorbenen zu ehren und zu feiern, wie sehr «ihre Freude» das Leben der Hinterbliebenen erhellt habe. (sda)