Blatten VS soll in drei bis fünf Jahren wieder aufgebaut werden

Wie am Donnerstag bekannt wurde, erhält das bei einem Bergsturz weitgehend verschüttete Bergdorf vom Bund eine Soforthilfe in Höhe von fünf Millionen Franken. Nach dem Ständerat hiess auch der Nationalrat die entsprechenden Rechtsgrundlagen oppositionslos gut. (dab/sda)

Gemeindepräsident Matthias Bellwald erklärte in der Turnhalle von Wiler gegenüber der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF, es gehe um zwei Weiler, die man zum neuen Blatten ausbauen könnte. In den Weilern Eisten und Weissenried sowie dem Dorfkern von Blatten soll das Dorf in einer nächsten Phase wieder aufgebaut werden.

Das vom Bergsturz verschüttete Walliser Dorf Blatten soll in drei bis fünf Jahren wieder aufgebaut werden. An einer Urversammlung der Gemeinde Blatten vom Donnerstagabend präsentierten die Behörden den vorläufigen Fahrplan für den Wiederaufbau.

Munitions-Milliarde und Waffenexporte: Schnellschüsse im Parlament

Die Bürgerlichen wollen die Armee schnell aufrüsten und den Export von Kriegsmaterial erleichtern. Ihre Rezepte sind unausgegoren, und sie gefährden eine «heilige Kuh»: die Neutralität.

Europa rüstet auf, und das nicht zu knapp. Davon konnte sich Verteidigungsminister Martin Pfister während eines zweitägigen Besuchs bei EU und NATO in Brüssel überzeugen. Die Entschlossenheit der europäischen Länder, in die Verteidigung zu investieren, habe ihn beeindruckt, sagte der neue Mitte-Bundesrat am Mittwoch an einer Medienkonferenz.