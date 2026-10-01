Philipp Wyss, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Nicole Michel, Leiterin Hausbäckerei Coop-Megastore Emmen Center, und Björn de Munk, Geschäftsführer Coop-Megastore Emmen Center. Bild: Coop

Hier eröffnet Coop seine 1000. Filiale

In Emmen in Luzern eröffnet am Donnerstag die 1000 Coop-Filiale. Der Megastore im Einkaufszentrum Emmen Center setzt vor allem auf Frischeprodukte.

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Ob in der Stadt oder in einem kleinen Dorf in den Schweizer Alpen, Coop-Filialen sind über die ganze Schweiz verteilt. Die Detailhändlerin hat das dichteste Filialnetz der Schweiz. Nun eröffnet Coop die 1000. Filiale in Emmen LU. Alle Coop-Supermärkte zusammen haben somit eine Fläche von rund 1,1 Millionen Quadratmetern und sind damit mehr als doppelt so gross wie der Vatikanstaat, schreibt Coop in einer Medienmitteilung. Die Migros verfügt zum Vergleich über eine Fläche von 1,06 Millionen Quadratmeter, schreibt der «Tagesanzeiger».

Philipp Wyss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Coop, ist von der Ausweitung der Supermärkte überzeugt: «In den letzten zehn Jahren haben wir 124 neue Verkaufsstellen eröffnet und rund 3.5 Milliarden Franken in die Erneuerung der Verkaufsstellen investiert. Dies hat wesentlich zum Erfolgskurs von Coop beigetragen und gilt auch für Regionen, in denen die Präsenz beispielsweise aufgrund der herausfordernden Logistik oder saisonaler Schwankungen besonders anspruchsvoll ist.»

Der neue Coop-Megastore hat einen Fokus auf Frisches und Handwerk. Neben einer Hausbäckerei, einem Chäs-Hüsli, einer bedienten Fisch- und Fleischtheke und einer Fischräucherei dürfen sich Kundinnen und Kunden auch über vor Ort gemachte Sandwiches, Pizzen, Sushi und Patisserie freuen. Für Fleischfans gibt es zudem eine Wand mit Salami-Spezialitäten.

Zukunftspläne

Coop will ihr Verkaufsstellennetz weiter ausbauen, erzählt Wyss: «Ich sehe noch Potenzial für zusätzliche Standorte. Wir sind überzeugt, dass der stationäre Handel eine Zukunft hat, unter anderem, weil wir jedes Jahr mehr Kund:innen begrüssen.»

Coop hat im vergangenen Jahrzehnt 124 neue Verkaufsstellen eröffnet und rund 3.5 Milliarden Franken in die Erneuerung der Läden investiert. Aber auch die Migros will sich erweitern. Bis 2030 sollen 140 zusätzliche Filialen eröffnet werden, wie eine Migros-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage mitteilte.

(kek)