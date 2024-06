Video: watson

Die Vispa tritt über die Ufer – so sieht es gerade in Zermatt aus

In Zermatt ist die Vispa über die Ufer getreten. Videos zeigen das Ausmass der Gewitter, deren Folgen das Dorf gerade von der Aussenwelt abschneiden.

Wie die Matterhorn Gotthard Bahn am Freitagmittag meldete, ist Zermatt «aktuell weder per Bahn noch per Strasse erreichbar». Wegen der aktuellen Hochwassergefahr musste der Bahnverkehr zwischen Visp und Täsch eingestellt werden. Auch die Strasse, die nach Zermatt führt, musste zuvor aufgrund eines Murgangs bereits gesperrt werden.

In Zermatt selber ist die Vispa über die Ufer getreten. Wie der «Walliser Bote» meldet, wurden deshalb «sämtliche verfügbare Einsatzkräfte der Feuerwehr» aufgeboten, es herrsche «Alarmstufe Rot». Mit grossen Maschinen versuchten Einsatzkräfte demnach, Schutt aus dem Wasser zu holen, um eine Verstopfung unter der Brücke zu verhindern.

Grund für das Hochwasser ist eine Regen- und Gewitterfront, die seit Donnerstag über das Wallis zieht. Hinzu kommen die Schneeschmelze und wassergesättigte Böden. Die Behörden warnten zudem vor Hochwassergefahr entlang der Rhone und ihren Seitenflüssen. Nach Angaben der kantonalen Behörden und der Informationsplattform Alertswiss dürfte der Abfluss der Rhone am Freitag am späten Nachmittag oder am Abend seinen Höchststand erreichen. (lak/aya/sda)

