freundlich24°
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Bergläuferin Kalie McCrystal am Matterhorn vermisst

Kalie McCrystal auf einem Berg.
Kalie McCrystal auf einem Berg.Bild: Instagram/Kalie McCrystal

Bergläuferin am Matterhorn vermisst

Die kanadische Athletin Kalie McCrystal wollte die italienische Seite des Matterhorns besonders schnell besteigen. Seit einem Selfie oberhalb der Carrel-Hütte fehlt von der 38-Jährigen jede Spur.
05.09.2026, 15:3805.09.2026, 15:38

Am Matterhorn läuft die Suche nach der kanadischen Bergläuferin Kalie McCrystal. Die 38-Jährige wird seit mehreren Tagen auf der italienischen Seite des Berges vermisst. Wie die Nachrichtenagentur Ansa und Rai News berichten, suchen Bergrettung und Polizei im Aostatal nach der erfahrenen Athletin.

McCrystal hatte zuvor auf Instagram angekündigt, das Matterhorn über den Liongrat besteigen und in weniger als fünf Stunden wieder absteigen zu wollen. Auf der Schweizer Seite hatte sie den Berg über den Hörnligrat erst vor wenigen Wochen allein bewältigt – in 6 Stunden, 47 Minuten und 33 Sekunden.

Letztes Lebenszeichen auf 3830 Metern

Das bislang letzte bekannte Lebenszeichen stammt vom Dienstag, 1. September. McCrystal machte oberhalb der Jean-Antoine-Carrel-Hütte auf rund 3830 Metern ein Selfie. Auf dem Bild ist sie mit Shorts, leichter Jacke und Trailrunning-Rucksack zu sehen.

Seither fehlt von ihr jede Spur. Die Rettungskräfte durchsuchten am Donnerstag die italienische Normalroute am Matterhorn. Auch Helikopter, ein Recco-Suchgerät und Versuche, ihr Handy zu orten, führten zunächst zu keinem Ergebnis.

Suche durch Kleidung erschwert

Die Route über die Südseite des Matterhorns gilt als anspruchsvoll. Sie ist technisch schwieriger als viele klassische Bergtouren und führt durch hochalpines Gelände mit Fels, Schnee und ausgesetzten Passagen.

Erschwert wird die Suche laut Rai News auch durch McCrystals Kleidung. Ihre weisse Jacke sei zwischen Felsen und Schnee nur schwer zu erkennen, erklärten Rettungskräfte.

Die Hoffnung, McCrystal lebend zu finden, schwindet mit jedem Tag. Die Suche nach der Kanadierin läuft aber weiter. (mke)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unwetter in der Schweiz am Freitag
1 / 50
Unwetter in der Schweiz am Freitag
quelle: user
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Revolutioniert dieser schwedische Designer das Sackmesser?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Das könnte der erste schwere nihilistische Gewaltvorfall der Schweiz sein»
Gewaltforscher Dirk Baier erkennt in der Tat vom vergangenen Wochenende in Aarau ein Phänomen, das in dieser Form für die Schweiz neu ist. Und er kritisiert die Kommunikation der Polizei.
Herr Baier, Sie leben im Kanton Aargau und wollen sich einbürgern lassen. Wie nahe geht Ihnen die Tat von Aarau?
Dirk Baier: Sie geht mir nahe und weckt in mir die Neugier des Kriminologen. Es war zwar schnell klar, was passiert war, und doch blieb vieles offen. Wir suchen alle nach Erklärungen.
Zur Story