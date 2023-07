22-jährige Bergsteigerin stürzt an Dent Blanche in den Tod

Mehr «Schweiz»

Eine 22-jährige niederländische Bergsteigerin ist am Montag an der Dent Blanche bei Evolène im Wallis tödlich verunglückt. Die Frau war in Begleitung eines anderen Bergsteigers, als sie beim Abstieg vom Südgrat auf etwa 4130 Metern Höhe über 350 Meter hinabstürzte.

Der Dent Blanche im Wallis. Bild: Shutterstock

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Bergsteigerin feststellen, wie die Kantonspolizei Walliser am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (saw/sda)