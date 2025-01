Heute wird das WEF in Davos eröffnet – diese Personen treten heute auf

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Dienstagmorgen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am WEF in Davos GR getroffen. Inhalt des bilateralen Treffens waren die weiteren politischen Prozesse nach dem Abschluss der bilateralen Verhandlungen.



Es war das erste Treffen zwischen den beiden Frauen seit dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen für die Bilateralen III im vergangenen Dezember.



Sie hätten sich dabei darüber unterhalten, wie die politischen Prozesse nun weitergehen, sagte Keller-Sutter anschliessend im Gespräch mit Journalisten am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. «Ich habe ihr den politischen Prozess der Schweiz mit Vernehmlassung und Parlament erklärt», so die Bundespräsidentin. (sda)

Bild: keystone