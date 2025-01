Bei ihrer unbewilligten Aktion vor dem Heliport forderte Greenpeace eine Besteuerung von Superreichen. Bild: keystone

Greenpeace-Aktivisten blockieren Heliport am WEF

Rund zehn Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace haben am Montagmorgen den Heliport am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR blockiert. Die Bewegung Mass-Voll nutzte das Forum für eine Flyeraktion und ein WEF-Kritiker versprayte den Eingang eines Davoser Hotels mit grüner Farbe.

Bei ihrer unbewilligten Aktion vor dem Heliport forderte Greenpeace eine Besteuerung von Superreichen. Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Ländern trugen gelbe Transparente und ketteten sich teilweise an die Räder von quergestellten Bussen. Die Polizei forderte sie auf, die Blockade zu lösen. Schliesslich trugen die Einsatzkräfte einige Demonstranten weg. Kurz vor Montagmittag war die Aktion aber noch nicht vollständig aufgelöst.

Zeitgleich verteilte die Bewegung Mass-Voll in einer bewilligten Aktion Flyer in Davos. Sie setzten sich im Gegensatz zu den anderen WEF-Kritikern für mehr Grundrechte und Freiheiten ein, hiess es.

Ein weiterer Aktivist versprayte mit einem Feuerlöscher den Eingang des Hotels Flüela mit grüner Farbe. Anschliessend kettete er sich mit Handschellen an den Handlauf des Hoteleingangs. Er stehe dem Strike-WEF-Kollektiv nahe, welches am Samstag und Sonntag eine Protestwanderung gegen das Forum durchführte, sagte er zu einem Fotografen von Keystone-SDA. (sda)