Gewitter in Bern. Bild: KEYSTONE

Gewitterwoche steht bevor – so wird das Wetter in den nächsten Tagen

Geniesst die letzten Sonnenstrahlen heute, denn ab Dienstag ziehen gleich mehrere Tiefs auf. Es bleibt zwar vorerst warm, aber die Sonne legt mancherorts eine kleine Pause ein.

Die ersten Schauer und Gewitter ziehen im Westen und in der Romandie heute Abend auf. Ähnlich geht es am Dienstag weiter: Vor allem über den Bergen entladen sich die Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad. Die Sonne zeigt sich kaum.

Im Flachland musst du dich vorerst nicht zwingend sehr viel wärmer anziehen: Die Morgentemperaturen liegen mit 10 Grad höher als davor, wie SRF-Meteo berichtet.

Eine Flucht ins Tessin oder ins Engadin lohnt sich nicht – auch dort zieht sich die Sonne zurück und Gewitter werden erwartet.

Die Wetterprognose für die nächsten Tage von Meteo Schweiz. bild: meteo schweiz

Am Mittwoch guckt die Sonne schweizweit wieder etwas hervor. Am Donnerstag und Freitag wird es dann kühler – mit Höchstwerten um die 16 Grad im Norden. Im Süden ist es mit 21 Grad deutlich wärmer. Am Donnerstag fällt ausserdem Regen, am Freitag lockern sich die Wolken.

Und wie wird das Wochenende? Leider gibt es dazu noch keine genauen Prognosen.

(cst)