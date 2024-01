Minus 28 Grad in Graubünden – bisher tiefste Temperatur des Winters

Die Nacht auf Samstag hat in der Schweiz die bislang tiefsten Temperaturen in diesem Winter gebracht. Bei Buffalora am Ofenpass GR sank das Thermometer auf -28 Grad. In Samedan GR im Engadin kühlte es auf -26.3 Grad ab.

Verschneite Fahrräder und Fussspuren im Schnee vor einem Wohnhaus in Zürich Wipkingen, 19. Januar 2024. Bild: keystone

Im Flachland wurde es ebenfalls bitterkalt. In Ebnat-Kappel SG war es -15.8 Grad kalt, aber auch in Egolzwil LU (-15.3) und Tänikon TG (-15.0) herrschten tiefe Werte.

Der Grund für die tiefen Temperaturen ist arktische Kaltluft direkt vom Nordpol, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz mitteilte. Die Kaltluft habe unter dem klaren Himmel und über dem Schnee für eine sehr frostige Nacht gesorgt.

Die Tiefstwerte wurden teils Mitte der Nacht erreicht, im Laufe der zweiten Nachthälfte begannen die Werte mit etwas Bise wieder zu steigen, wie der private Wetterdienst Meteonews mitteilte. Im Flachland war da die Nacht auf den 3. Dezember an vielen Stationen kälter gewesen als die letzte. (cst/sda)