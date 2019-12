Schweiz

Wetter

Wetter: Föhn in den Bergen, 22 Grad im Rheintal – und dieses Morgenrot



Turbulente Nacht in den Bergen: Fast schon Badi-Wetter im Rheintal – und das Morgenrot 😱

Wäre da nicht dieser lästige Wind, man könnte glatt in die Badi gehen: Wie «meteocentrale.ch» schreibt, soll es heute im St. Galler Rheintal zwischen 20 und 22 Grad werden. Warmer Luft aus Nordafrika sei Dank.

Der Föhn hat derweil seinen Höhepunkt in der Nacht erreicht. In Gütsch ob Andermatt wurde eine Orkanböe mit 167 km/h gemessen. Ebenfalls aufs Podest schaffte es der Föhn in Meiringen BE, er bliess mit 129km/h.

Viel erstaunlicher als Gevatter Wind waren jedoch die Temperaturen, die er mit sich brachte. Um 05:20 Uhr heute morgen war es vielerorts über 15 Grad warm. In Altenrhein SG und Bilten GL kratzte das Thermometer mit 18,8 Grad schon fast an der 20-Grad-Marke.

Den Talbewohnern sei's gegönnt, Mittellandmenschen gucken temperaturmässig jedoch eher in die Röhre: 9 bis 10 Grad soll es heute werden und bewölkt wird es auch, gebietsweise gibt es etwas Sonne.

Heute trotz vielen #Wolken nicht unfreundlich, sonnige Phasen gibt es jedoch nur gebietsweise. Mild mit rund 10 Grad. In den Alpen stürmischer #Föhn und ausserordentlich #warm (bis 21 Grad). ^is pic.twitter.com/ejRIZmDnsm — SRF Meteo (@srfmeteo) December 17, 2019

Dazu gab's heute ein schönes Morgenrot, wie diese Bilder zeigen:

Abonniere unseren Newsletter