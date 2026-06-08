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Wetter Schweiz: Hier wird es zum WM-Auftakt regnerisch

Swiss and French soccer fans react after a goal of Switzerland is anulled during the live broadcast of the Brazil Soccer FIFA World Cup match between Switzerland and France at the public viewing zone ...
In einigen Teilen der Schweiz könnte der WM-Auftakt ins Wasser fallen.Bild: KEYSTONE

Das Wetter bleibt unbeständig – so sieht es für den WM-Auftakt am Donnerstag aus

08.06.2026, 14:4208.06.2026, 14:42

Eine Kaltfront bestimmt weiterhin das Wetter in dieser Woche, es bleibt unbeständig. Meteonews schreibt in seinem Blog gar von einer «Mini-Schafskälte».

Zu spüren sein wird dies – nach einem mehrheitlich sonnigen und milden Montagmorgen – bereits am Nachmittag und Abend. Während es nach der Mittagsstunde in den Alpen und im Jura bereits zu Regengüssen und Gewittern kommen wird, wird es gegen Abend auch in anderen Teilen der Schweiz nass, namentlich in der Romandie, der Nordwestschweiz, im Tessin und Wallis sowie im Bündnerland.

Wetter Schweiz: Niederschlag bis Dienstag-Nachmittag.
Die erwartete Niederschlagsmenge bis Dienstag, 15 Uhr. Bild: Meteonews

Der Regen wird uns dann auch durch die Nacht begleiten, bis Mittag lassen die Regengüsse dann allerdings in den meisten Orten wieder etwas nach. Allerdings sind die Temperaturen (maximal 18 bis 19 Grad) deutlich tiefer als noch am Montag. Einzig im Süden wird es wohl auch am Nachmittag regnerisch, lokal sind auch Gewitter möglich.

Das gleiche Bild zeichnet sich auch am Mittwoch ab, es geht wechselhaft weiter und es bleibt eher kühl. Vor allem gegen Nachmittag und Abend lohnt sich der Blick auf den Regenradar wieder, vor allem in der nördlichen Schweiz und entlang der Alpen.

Die Wetter-Aussichten für die Schweiz in den nächsten Tagen
Die Prognosen für die nächsten Tage.Bild: Meteoschweiz

Fällt der WM-Start ins Wasser?

Für alle Fussballfans stellt sich natürlich die grosse Frage: Kann ich den WM-Auftaktmatch zwischen Mexiko und Südafrika (21 Uhr) im nicht überdachten Public Viewing mitverfolgen?

Die kurze Antwort: jein. Zumindest in der Zentral- und Ostschweiz ist ein Schirm wohl keine schlechte Idee, besser sieht es dagegen im Grossraum Zürich, im Norden sowie in der Romandie aus. Aber wirklich schön und vor allem warm wird es wohl nur im Süden.

Es lohnt sich also, in den nächsten Tagen einen Blick auf die Wetter-App zu werfen. Oder man sucht sich einfach ein überdachtes Public Viewing. Möglichkeiten dafür gibt es genug, wie du hier siehst:

Public Viewings in der Schweiz – und was du für dein eigenes brauchst

(ome)

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