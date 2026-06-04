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Public Viewing Schweiz: Hier siehst alle Spiele der WM 2026 live

KEYPIX - Personen bejubeln das 1-0 beim Publicviewing beim Womens Euro 2025 Spiel zwischen der Schweiz und Norwegen, am Mittwoch, 2. Juli 2025, auf dem Barfuesserplatz in Basel. (KEYSTONE/Peter Schnei ...
Szenen wie bei der Frauen-EM 2025 wollen wir auch diesen Sommer wieder sehen.Bild: keystone

Public Viewings in der Schweiz – und was du für dein eigenes brauchst

Die Fussball-WM 2026 steht vor der Türe. Der Sommer zeigt sich dann hoffentlich von seiner sonnigen Seite – dann wird in den Public Viewings Partystimmung herrschen. Oder willst du gleich selbst eines veranstalten? Wir zeigen dir, wie das geht.
04.06.2026, 20:0204.06.2026, 20:02
Reto Fehr
Reto Fehr

Eigentlich wollte das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich öffentliche Public Viewings in Aussenbereichen nur erlauben, wenn die Partie bis 21 Uhr angepfiffen wird. Der Gemeinderat wollte den Betreibern aber mehr Möglichkeiten geben. Für die K.o.-Phase dürfen jetzt auch Partien gezeigt werden, die bis 23 Uhr starten. Das wären neun Spiele mehr.

Dieser Forderung wird teilweise entsprochen. Und zwar in folgenden Fällen:

  • Spiele mit Schweizer Beteiligung
  • Alle Spiele der K.o.-Phase am Weekend.

In anderen Städten gelten andere Regeln. In Basel ist es beispielsweise so, dass indoor die Öffnungszeiten der Gastrobetriebe verlängert werden. In Innenräumen gibt es an allen Spieltagen keine Schliessungszeiten. Im Aussenbereich dürften Partien gezeigt werden, welche innerhalb der Öffnungszeiten angepfiffen werden. 15 Minuten nach Spielende muss draussen dann aber geschlossen werden.

    Das braucht es für ein eigenes Public Viewing

    Du brauchst immer dann eine Lizenz, wenn du EM-Spiele ausserhalb des privaten Rahmens auf einem Bildschirm zeigst. Das ist etwa dann der Fall, wenn du ein Spiel in einem Restaurant, einer Bar oder an einem Vereinsanlass zeigst.

    Für die Lizenz ist die SUISA verantwortlich. Viele Restaurants oder Bars haben bereits eine Lizenz, da sie das ganze Jahr über Sendungen oder Filme ausstrahlen.

    Was zählt als privater Rahmen?

    Im privaten Rahmen brauchst du keine Lizenz. Dafür muss sich ein Anlass auf die Familie oder den engeren Freundeskreis beschränken. Zu den Freunden im Sinne des Gesetzes zählen laut Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nur die engsten Freunde. «Dazu gehören weder alle Arbeitskollegen [...] noch [deine] 200 Freunde auf Facebook.»

    Was kostet die Lizenz?

    Wenn du nur während der Fussball-Europameisterschaft eine Lizenz brauchst und die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter beträgt, zahlst du – weil du die Lizenz für Juni und Juli brauchst – 41.60 Franken. Wenn du auch noch Musik abspielen möchtest, kostet es dich insgesamt 80 Franken.

    Für eine Bildschirmdiagonale von mehr als drei Metern gelten andere Tarife. Weiter hängt es davon ab, ob dein Anlass kostenpflichtig ist.

    Wenn du für einen solchen Anlass Geld verlangst (ob als Eintrittspreis, Zuschlag auf Getränkepreise oder Ähnliches), kostet es:

    • bei einer Bildschirmdiagonale von 3 Metern bis unter 5 Meter pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken.
    • bei einer Bildschirmdiagonale von 5 Metern bis unter 8 Meter pro Tag 208 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken.
    • bei einer Bildschirmdiagonale von 8 Metern bis unter 12 Meter pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken.
    • bei einer Bildschirmdiagonale von 12 Metern und mehr pro Tag 499.20 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 2’496 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 7'800 Franken.

    Wo bekomme ich die Lizenz?

    Die Lizenz gibt es online bei der SUISA.

    Hier gibt's (grössere) Public Viewings

    Natürlich ist die Liste unten nicht abschliessend. Es gibt noch viele weitere Public Viewings. Du kannst uns deinen Favoriten auch gerne in die Kommentare schreiben.

    Aarau

    • Café Bar Rampe
      Was: Schweizer Spiele
      Eintritt: frei
      Tisch ab 8 Personen reservieren
      Mehr Infos
    • AHA (Aeschbachhalle)
      Was: Schweizer Spiele & alle Partien ab Viertelfinale (alle weiteren Partien mit Anpfiff vor 23 Uhr im Barbereich)
      Eintritt: frei
      Liege-, Sitz- und Stehplätze und es herrscht freie Platzwahl (Reservation möglich)
      Mehr Infos

    Baden

    • Skitz Pub
      Was: Schweizer Spiele, weitere Spiele nach Öffnungszeiten
      Eintritt: frei
      insgesamt 5 Bildschirme, zwei davon gross, Screens auch von der Terrasse sichtbar
      Mehr Infos
    • OscarOne Lounge
      Was: Spiele täglich zwischen 14 und 24 Uhr.
      Eintritt: frei
      Sommerterrasse
      Mehr Infos

    Basel

    • Volta Bräu
      Was      : Alle Spiele live
      Eintritt: frei
      Grossleinwand im Biergarten
      Mehr Infos
    • Gare du nord / Didi offensiv
      Was      : Alle Spiele der Schweiz und Deutschland
      Eintritt: frei
      Getränke, Hotdogs und Snacks.
      Mehr Infos

    Bern

    • Restaurant Marzilibrücke
      Was      : alle Spiele, die vor 21.30 Uhr beginnen
      Eintritt: frei
      Mehr Infos
    • Summer Beach / Grosse Schanze
      Was      : alle Spiele
      Eintritt: frei (Reservation möglich)
      Barfuss im Sand, grosse Leinwand
      Mehr Infos
    • Stellwerk
      Was      : ausgewählte Spiele
      Eintritt: frei
      Mehr Infos
    • Gustavs
      Was:       alle Spiele
      Eintritt: frei
      Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks
      Mehr Infos
    • Bar 99
      Was      : Alle Spiele, die vor 21 Uhr angepfiffen werden
      Eintritt: frei
      Shot bei jedem Schweizer Tor, Grill bei Schweizer Spielen
      Mehr Infos

    Chur

    • Radio Grischa (Somedia Medienhaus)
      Was      : Schweiz - Katar, ev. weitere Schweizer Spiele
      Eintritt: Erwachsene 18 Fr., 1 Getränk & Wurst inklusive
      Mehr Infos

    Frenkendorf

    • Swiss Mega Park
      Was:       Alle Spiele
      Eintritt: frei
      Mehr Infos

    Grächen

    • Mountain Lodge
      Was:       alle Abendspiele
      Eintritt: frei
      Grossleinwand, Raclette & Mini-Burger, Drinks, Tippspiel
      Mehr Infos

    Kreuzlingen

    • Bodensee-Arena
      Was      : fast alle Spiele
      Eintritt: 10 Fr. (inkl. 5 Fr. Konsumationsgutschein)
      Grosse Leinwand, überdachtes Aussenfeld, Bar- und Grill
      Mehr Infos

    Luzern

    • Hotel Schweizerhof
      Was      : Spiele der Schweiz
      Eintritt: Frei im Zeugheersaal / spezieller VIP-Bereich (kostenpflichtig)
      Mehr Infos
    • Sunset Bar
      Was      : alle Spiele
      Eintritt: 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich
      Pizza, Grill, Getränke
      Mehr Infos
    • Ufschötti
      Was: fast alle Spiele
      Eintritt: 5 Fr. als Spende für Kinderprojekte
      Outdoor, coole Location
      Mehr Infos

    Nidau

    • Seemätteli
      Was: fast alle Spiele
      Eintritt: Tagesticket 5 Fr., ganze WM: 20 Fr.
      Grossleinwand, Food & Drinks, Steh- & Sitzplätze, Reservation möglich
      Mehr Infos

    Pratteln

    • Bredella Village
      Was:       Schweizer Spiele & ausgewählte Partien
      Eintritt: frei
      Grosse Leinwand, outdoor/überdacht, Drinks & Food
      Mehr Infos

    Saas-Grund

    • Freilichtbühne
      Was:       Schweizer Spiele
      Eintritt: frei
      Mehr Infos

    Schaffhausen

    • Rhy Arena
      Was: fast alle Spiele
      Eintritt: Stehplatz frei, Reservation kostet
      Direkt am Rhein
      Mehr Infos
    • Heini's Garten
      Was: 40 Spiele
      Eintritt: frei
      120 gedeckte Sitzplätze, Food & Drinks
      Mehr Infos

    Seewen

    • Gaswerk
      Was:       Schweizer Spiele
      Eintritt: frei
      über 100 Sitzplätze, Grill & Drinks
      Mehr Infos
    Der komplette Spielplan der WM 2026 – gute Anspielzeiten für die Schweiz

    St. Gallen

    • Waaghaus Arena
      Was: Schweizer Spiele
      Eintritt: Stehplätze gratis, Sitzplätze ab 25 Fr. (inkl. 15 Fr. Gutschein)
      2 Grossleinwände, mehrere TVs, 8er Tische buchbar, Bar & Verpflegung
      Mehr Infos

    Solothurn

    • Rythalle
      Was:       Schweizer Spiele
      Eintritt: Vorverkauf 10 Fr., Abendkasse 15 Fr.
      Freie Platzwahl, Festbänke bis 400 Personen, grosse Leinwand, Bar & Essen
      Mehr Infos

    Sursee

    • Strandbad Sursee
      Was      : ausgewählte Spiele
      Eintritt: frei
      Reservationen nicht möglich, Lounge mit Screens, Food & Getränke, Sitz- und Stehplätze
      Mehr Infos

    Winterthur

    • Turmareal Pop-Up
      Was:       fast alle Spiele
      Eintritt: frei
      Weitere Infos
    • Fussbalkon / alte Kaserne
      Was      : fast alle Spiele
      Eintritt: frei
      Public Viewing unter dem Sonnensegel in der Altstadt
      Weitere Infos
    • Winti Arena
      Was      : Alle Spiele mit Anpfiff vor 22.30 Uhr, ab Achtelfinal alle Spiele
      Eintritt: Tagesticket 7 Fr. (Schweizer Spiele und ab Halbfinal 15 Fr.), Dauerkarte: 99 Fr.
      Grosse Leinwand, bis zu 3000 Fans, eines der grössten Public Viewings der Schweiz
      Mehr Infos

    Zermatt

    • Public Viewing Zermatt
      Was      : ausgewählte Spiele
      Eintritt: frei
      Essen, Getränke, Dorfstimmung
      Mehr Infos

    Zürich

    • Maag Halle
      Was      : ausgewählte Spiele
      Eintritt: grundsätzlich frei, Lounge buchbar
      Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens
      Mehr Infos
    • FIFA-Museum
      Was      : ausgewählte Spiele
      Eintritt: No-Show 10 Fr.
      Tische und Sitzplätze
      Mehr Infos
    • Exil Club
      Was:       Schweizer Spiele & ab Halbfinal
      Eintritt: frei
      Drinks & Food, Outdoor & Indoor
      Mehr Infos
    • Café Europa
      Was:       Alle wichtigen Spiele
      Eintritt: frei
      Direkt in der Europaallee. Innenhof auf Screens, Reservation möglich
      Mehr Infos
    • Zum glatten Köbi
      Was:       alle Spiele
      Eintritt: frei
      Innen- und Aussenbereich, Food & Drinks, Live-Acts, Tische reservieren
      Mehr Infos
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