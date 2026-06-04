Szenen wie bei der Frauen-EM 2025 wollen wir auch diesen Sommer wieder sehen. Bild: keystone

Public Viewings in der Schweiz – und was du für dein eigenes brauchst

Die Fussball-WM 2026 steht vor der Türe. Der Sommer zeigt sich dann hoffentlich von seiner sonnigen Seite – dann wird in den Public Viewings Partystimmung herrschen. Oder willst du gleich selbst eines veranstalten? Wir zeigen dir, wie das geht.

Reto Fehr Folge mir

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Eigentlich wollte das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich öffentliche Public Viewings in Aussenbereichen nur erlauben, wenn die Partie bis 21 Uhr angepfiffen wird. Der Gemeinderat wollte den Betreibern aber mehr Möglichkeiten geben. Für die K.o.-Phase dürfen jetzt auch Partien gezeigt werden, die bis 23 Uhr starten. Das wären neun Spiele mehr.

Dieser Forderung wird teilweise entsprochen. Und zwar in folgenden Fällen:

Spiele mit Schweizer Beteiligung

Alle Spiele der K.o.-Phase am Weekend.

In anderen Städten gelten andere Regeln. In Basel ist es beispielsweise so, dass indoor die Öffnungszeiten der Gastrobetriebe verlängert werden. In Innenräumen gibt es an allen Spieltagen keine Schliessungszeiten. Im Aussenbereich dürften Partien gezeigt werden, welche innerhalb der Öffnungszeiten angepfiffen werden. 15 Minuten nach Spielende muss draussen dann aber geschlossen werden.

Das braucht es für ein eigenes Public Viewing

Du brauchst immer dann eine Lizenz, wenn du EM-Spiele ausserhalb des privaten Rahmens auf einem Bildschirm zeigst. Das ist etwa dann der Fall, wenn du ein Spiel in einem Restaurant, einer Bar oder an einem Vereinsanlass zeigst.

Für die Lizenz ist die SUISA verantwortlich. Viele Restaurants oder Bars haben bereits eine Lizenz, da sie das ganze Jahr über Sendungen oder Filme ausstrahlen.

Was zählt als privater Rahmen?

Im privaten Rahmen brauchst du keine Lizenz. Dafür muss sich ein Anlass auf die Familie oder den engeren Freundeskreis beschränken. Zu den Freunden im Sinne des Gesetzes zählen laut Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nur die engsten Freunde. «Dazu gehören weder alle Arbeitskollegen [...] noch [deine] 200 Freunde auf Facebook.»



Was kostet die Lizenz?

Wenn du nur während der Fussball-Europameisterschaft eine Lizenz brauchst und die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter beträgt, zahlst du – weil du die Lizenz für Juni und Juli brauchst – 41.60 Franken. Wenn du auch noch Musik abspielen möchtest, kostet es dich insgesamt 80 Franken.

Für eine Bildschirmdiagonale von mehr als drei Metern gelten andere Tarife. Weiter hängt es davon ab, ob dein Anlass kostenpflichtig ist.

Wenn du für einen solchen Anlass Geld verlangst (ob als Eintrittspreis, Zuschlag auf Getränkepreise oder Ähnliches), kostet es:

bei einer Bildschirmdiagonale von 3 Metern bis unter 5 Meter pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken.

pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 5 Metern bis unter 8 Meter pro Tag 208 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken.

pro Tag 208 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 8 Metern bis unter 12 Meter pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken.

pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 12 Metern und mehr pro Tag 499.20 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 2’496 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 7'800 Franken.

Wo bekomme ich die Lizenz?

Die Lizenz gibt es online bei der SUISA.

Hier gibt's (grössere) Public Viewings

Natürlich ist die Liste unten nicht abschliessend. Es gibt noch viele weitere Public Viewings. Du kannst uns deinen Favoriten auch gerne in die Kommentare schreiben.

Aarau

Café Bar Rampe

Was: Schweizer Spiele

Eintritt: frei

Tisch ab 8 Personen reservieren

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Schweizer Spiele frei Tisch ab 8 Personen reservieren Mehr Infos AHA (Aeschbachhalle)

Was: Schweizer Spiele & alle Partien ab Viertelfinale (alle weiteren Partien mit Anpfiff vor 23 Uhr im Barbereich)

Eintritt: frei

Liege-, Sitz- und Stehplätze und es herrscht freie Platzwahl (Reservation möglich)

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Baden

Skitz Pub

Was : Schweizer Spiele, weitere Spiele nach Öffnungszeiten

Eintritt : frei

insgesamt 5 Bildschirme, zwei davon gross, Screens auch von der Terrasse sichtbar

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: Schweizer Spiele, weitere Spiele nach Öffnungszeiten : frei insgesamt 5 Bildschirme, zwei davon gross, Screens auch von der Terrasse sichtbar Mehr Infos OscarOne Lounge

Was: Spiele täglich zwischen 14 und 24 Uhr.

Eintritt: frei

Sommerterrasse

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Basel

Volta Bräu

Was : Alle Spiele live

Eintritt : frei

Grossleinwand im Biergarten

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: Alle Spiele live : frei Grossleinwand im Biergarten Mehr Infos Gare du nord / Didi offensiv

Was: Alle Spiele der Schweiz und Deutschland

Eintritt: frei

Getränke, Hotdogs und Snacks.

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Bern

Restaurant Marzilibrücke

Was : alle Spiele, die vor 21.30 Uhr beginnen

Eintritt : frei

Mehr Infos



: alle Spiele, die vor 21.30 Uhr beginnen : frei Mehr Infos Summer Beach / Grosse Schanze

Was : alle Spiele

Eintritt : frei (Reservation möglich)

Barfuss im Sand, grosse Leinwand

Mehr Infos



: alle Spiele : frei (Reservation möglich) Barfuss im Sand, grosse Leinwand Mehr Infos Stellwerk

Was : ausgewählte Spiele

Eintritt : frei

Mehr Infos



: ausgewählte Spiele : frei Mehr Infos Gustavs

Was: alle Spiele

Eintritt : frei

Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks

Mehr Infos



alle Spiele : frei Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks Mehr Infos Bar 99

Was: Alle Spiele, die vor 21 Uhr angepfiffen werden

Eintritt: frei

Shot bei jedem Schweizer Tor, Grill bei Schweizer Spielen

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Chur

Radio Grischa (Somedia Medienhaus)

Was: Schweiz - Katar, ev. weitere Schweizer Spiele

Eintritt: Erwachsene 18 Fr., 1 Getränk & Wurst inklusive

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Frenkendorf

Swiss Mega Park

Was: Alle Spiele

Eintritt: frei

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Grächen

Mountain Lodge

Was: alle Abendspiele

Eintritt: frei

Grossleinwand, Raclette & Mini-Burger, Drinks, Tippspiel

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Kreuzlingen

Bodensee-Arena

Was: fast alle Spiele

Eintritt: 10 Fr. (inkl. 5 Fr. Konsumationsgutschein)

Grosse Leinwand, überdachtes Aussenfeld, Bar- und Grill

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Luzern

Hotel Schweizerhof

Was : Spiele der Schweiz

Eintritt : Frei im Zeugheersaal / spezieller VIP-Bereich (kostenpflichtig)

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: Spiele der Schweiz : Frei im Zeugheersaal / spezieller VIP-Bereich (kostenpflichtig) Mehr Infos Sunset Bar

Was : alle Spiele

Eintritt : 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich

Pizza, Grill, Getränke

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: alle Spiele : 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich Pizza, Grill, Getränke Mehr Infos Ufschötti

Was: fast alle Spiele

Eintritt: 5 Fr. als Spende für Kinderprojekte

Outdoor, coole Location

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Nidau

Seemätteli

Was: fast alle Spiele

Eintritt: Tagesticket 5 Fr., ganze WM: 20 Fr.

Grossleinwand, Food & Drinks, Steh- & Sitzplätze, Reservation möglich

Mehr Infos



Pratteln

Bredella Village

Was: Schweizer Spiele & ausgewählte Partien

Eintritt: frei

Grosse Leinwand, outdoor/überdacht, Drinks & Food

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Saas-Grund

Freilichtbühne

Was: Schweizer Spiele

Eintritt: frei

Mehr Infos



Schaffhausen

Rhy Arena

Was : fast alle Spiele

Eintritt : Stehplatz frei, Reservation kostet

Direkt am Rhein

Mehr Infos



: fast alle Spiele : Stehplatz frei, Reservation kostet Direkt am Rhein Mehr Infos Heini's Garten

Was: 40 Spiele

Eintritt: frei

120 gedeckte Sitzplätze, Food & Drinks

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Seewen

Gaswerk

Was: Schweizer Spiele

Eintritt: frei

über 100 Sitzplätze, Grill & Drinks

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St. Gallen

Waaghaus Arena

Was: Schweizer Spiele

Eintritt: Stehplätze gratis, Sitzplätze ab 25 Fr. (inkl. 15 Fr. Gutschein)

2 Grossleinwände, mehrere TVs, 8er Tische buchbar, Bar & Verpflegung

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Solothurn

Rythalle

Was: Schweizer Spiele

Eintritt: Vorverkauf 10 Fr., Abendkasse 15 Fr.

Freie Platzwahl, Festbänke bis 400 Personen, grosse Leinwand, Bar & Essen

Mehr Infos



Sursee

Strandbad Sursee

Was: ausgewählte Spiele

Eintritt: frei

Reservationen nicht möglich, Lounge mit Screens, Food & Getränke, Sitz- und Stehplätze

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Winterthur

Turmareal Pop-Up

Was: fast alle Spiele

Eintritt : frei

Weitere Infos



fast alle Spiele : frei Weitere Infos Fussbalkon / alte Kaserne

Was : fast alle Spiele

Eintritt : frei

Public Viewing unter dem Sonnensegel in der Altstadt

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: fast alle Spiele : frei Public Viewing unter dem Sonnensegel in der Altstadt Weitere Infos Winti Arena

Was: Alle Spiele mit Anpfiff vor 22.30 Uhr, ab Achtelfinal alle Spiele

Eintritt: Tagesticket 7 Fr. (Schweizer Spiele und ab Halbfinal 15 Fr.), Dauerkarte: 99 Fr.

Grosse Leinwand, bis zu 3000 Fans, eines der grössten Public Viewings der Schweiz

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Zermatt

Public Viewing Zermatt

Was: ausgewählte Spiele

Eintritt: frei

Essen, Getränke, Dorfstimmung

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Zürich

Maag Halle

Was : ausgewählte Spiele

Eintritt : grundsätzlich frei, Lounge buchbar

Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens

Mehr Infos

: ausgewählte Spiele : grundsätzlich frei, Lounge buchbar Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens Mehr Infos FIFA-Museum

Was : ausgewählte Spiele

Eintritt : No-Show 10 Fr.

Tische und Sitzplätze

Mehr Infos



: ausgewählte Spiele : No-Show 10 Fr. Tische und Sitzplätze Mehr Infos Exil Club

Was: Schweizer Spiele & ab Halbfinal

Eintritt : frei

Drinks & Food, Outdoor & Indoor

Mehr Infos

Schweizer Spiele & ab Halbfinal : frei Drinks & Food, Outdoor & Indoor Mehr Infos Café Europa

Was: Alle wichtigen Spiele

Eintritt : frei

Direkt in der Europaallee. Innenhof auf Screens, Reservation möglich

Mehr Infos



Alle wichtigen Spiele : frei Direkt in der Europaallee. Innenhof auf Screens, Reservation möglich Mehr Infos Zum glatten Köbi

Was: alle Spiele

Eintritt: frei

Innen- und Aussenbereich, Food & Drinks, Live-Acts, Tische reservieren

Mehr Infos

