Public Viewings in der Schweiz – und was du für dein eigenes brauchst
Eigentlich wollte das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich öffentliche Public Viewings in Aussenbereichen nur erlauben, wenn die Partie bis 21 Uhr angepfiffen wird. Der Gemeinderat wollte den Betreibern aber mehr Möglichkeiten geben. Für die K.o.-Phase dürfen jetzt auch Partien gezeigt werden, die bis 23 Uhr starten. Das wären neun Spiele mehr.
Dieser Forderung wird teilweise entsprochen. Und zwar in folgenden Fällen:
- Spiele mit Schweizer Beteiligung
- Alle Spiele der K.o.-Phase am Weekend.
In anderen Städten gelten andere Regeln. In Basel ist es beispielsweise so, dass indoor die Öffnungszeiten der Gastrobetriebe verlängert werden. In Innenräumen gibt es an allen Spieltagen keine Schliessungszeiten. Im Aussenbereich dürften Partien gezeigt werden, welche innerhalb der Öffnungszeiten angepfiffen werden. 15 Minuten nach Spielende muss draussen dann aber geschlossen werden.
Das braucht es für ein eigenes Public Viewing
Du brauchst immer dann eine Lizenz, wenn du EM-Spiele ausserhalb des privaten Rahmens auf einem Bildschirm zeigst. Das ist etwa dann der Fall, wenn du ein Spiel in einem Restaurant, einer Bar oder an einem Vereinsanlass zeigst.
Für die Lizenz ist die SUISA verantwortlich. Viele Restaurants oder Bars haben bereits eine Lizenz, da sie das ganze Jahr über Sendungen oder Filme ausstrahlen.
Was zählt als privater Rahmen?
Im privaten Rahmen brauchst du keine Lizenz. Dafür muss sich ein Anlass auf die Familie oder den engeren Freundeskreis beschränken. Zu den Freunden im Sinne des Gesetzes zählen laut Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nur die engsten Freunde. «Dazu gehören weder alle Arbeitskollegen [...] noch [deine] 200 Freunde auf Facebook.»
Was kostet die Lizenz?
Wenn du nur während der Fussball-Europameisterschaft eine Lizenz brauchst und die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter beträgt, zahlst du – weil du die Lizenz für Juni und Juli brauchst – 41.60 Franken. Wenn du auch noch Musik abspielen möchtest, kostet es dich insgesamt 80 Franken.
Für eine Bildschirmdiagonale von mehr als drei Metern gelten andere Tarife. Weiter hängt es davon ab, ob dein Anlass kostenpflichtig ist.
Wenn du für einen solchen Anlass Geld verlangst (ob als Eintrittspreis, Zuschlag auf Getränkepreise oder Ähnliches), kostet es:
- bei einer Bildschirmdiagonale von 3 Metern bis unter 5 Meter pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 5 Metern bis unter 8 Meter pro Tag 208 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 8 Metern bis unter 12 Meter pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 12 Metern und mehr pro Tag 499.20 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 2’496 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 7'800 Franken.
Wo bekomme ich die Lizenz?
Die Lizenz gibt es online bei der SUISA.
Hier gibt's (grössere) Public Viewings
Natürlich ist die Liste unten nicht abschliessend. Es gibt noch viele weitere Public Viewings. Du kannst uns deinen Favoriten auch gerne in die Kommentare schreiben.
Aarau
- Café Bar Rampe
Was: Schweizer Spiele
Eintritt: frei
Tisch ab 8 Personen reservieren
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- AHA (Aeschbachhalle)
Was: Schweizer Spiele & alle Partien ab Viertelfinale (alle weiteren Partien mit Anpfiff vor 23 Uhr im Barbereich)
Eintritt: frei
Liege-, Sitz- und Stehplätze und es herrscht freie Platzwahl (Reservation möglich)
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Baden
- Skitz Pub
Was: Schweizer Spiele, weitere Spiele nach Öffnungszeiten
Eintritt: frei
insgesamt 5 Bildschirme, zwei davon gross, Screens auch von der Terrasse sichtbar
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- OscarOne Lounge
Was: Spiele täglich zwischen 14 und 24 Uhr.
Eintritt: frei
Sommerterrasse
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Basel
- Volta Bräu
Was: Alle Spiele live
Eintritt: frei
Grossleinwand im Biergarten
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- Gare du nord / Didi offensiv
Was: Alle Spiele der Schweiz und Deutschland
Eintritt: frei
Getränke, Hotdogs und Snacks.
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Bern
- Restaurant Marzilibrücke
Was: alle Spiele, die vor 21.30 Uhr beginnen
Eintritt: frei
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- Summer Beach / Grosse Schanze
Was: alle Spiele
Eintritt: frei (Reservation möglich)
Barfuss im Sand, grosse Leinwand
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- Stellwerk
Was: ausgewählte Spiele
Eintritt: frei
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- Gustavs
Was: alle Spiele
Eintritt: frei
Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks
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- Bar 99
Was: Alle Spiele, die vor 21 Uhr angepfiffen werden
Eintritt: frei
Shot bei jedem Schweizer Tor, Grill bei Schweizer Spielen
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Chur
- Radio Grischa (Somedia Medienhaus)
Was: Schweiz - Katar, ev. weitere Schweizer Spiele
Eintritt: Erwachsene 18 Fr., 1 Getränk & Wurst inklusive
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Frenkendorf
- Swiss Mega Park
Was: Alle Spiele
Eintritt: frei
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Grächen
- Mountain Lodge
Was: alle Abendspiele
Eintritt: frei
Grossleinwand, Raclette & Mini-Burger, Drinks, Tippspiel
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Kreuzlingen
- Bodensee-Arena
Was: fast alle Spiele
Eintritt: 10 Fr. (inkl. 5 Fr. Konsumationsgutschein)
Grosse Leinwand, überdachtes Aussenfeld, Bar- und Grill
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Luzern
- Hotel Schweizerhof
Was: Spiele der Schweiz
Eintritt: Frei im Zeugheersaal / spezieller VIP-Bereich (kostenpflichtig)
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- Sunset Bar
Was: alle Spiele
Eintritt: 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich
Pizza, Grill, Getränke
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- Ufschötti
Was: fast alle Spiele
Eintritt: 5 Fr. als Spende für Kinderprojekte
Outdoor, coole Location
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Nidau
- Seemätteli
Was: fast alle Spiele
Eintritt: Tagesticket 5 Fr., ganze WM: 20 Fr.
Grossleinwand, Food & Drinks, Steh- & Sitzplätze, Reservation möglich
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Pratteln
- Bredella Village
Was: Schweizer Spiele & ausgewählte Partien
Eintritt: frei
Grosse Leinwand, outdoor/überdacht, Drinks & Food
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Saas-Grund
- Freilichtbühne
Was: Schweizer Spiele
Eintritt: frei
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Schaffhausen
- Rhy Arena
Was: fast alle Spiele
Eintritt: Stehplatz frei, Reservation kostet
Direkt am Rhein
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- Heini's Garten
Was: 40 Spiele
Eintritt: frei
120 gedeckte Sitzplätze, Food & Drinks
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Seewen
- Gaswerk
Was: Schweizer Spiele
Eintritt: frei
über 100 Sitzplätze, Grill & Drinks
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St. Gallen
- Waaghaus Arena
Was: Schweizer Spiele
Eintritt: Stehplätze gratis, Sitzplätze ab 25 Fr. (inkl. 15 Fr. Gutschein)
2 Grossleinwände, mehrere TVs, 8er Tische buchbar, Bar & Verpflegung
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Solothurn
- Rythalle
Was: Schweizer Spiele
Eintritt: Vorverkauf 10 Fr., Abendkasse 15 Fr.
Freie Platzwahl, Festbänke bis 400 Personen, grosse Leinwand, Bar & Essen
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Sursee
- Strandbad Sursee
Was: ausgewählte Spiele
Eintritt: frei
Reservationen nicht möglich, Lounge mit Screens, Food & Getränke, Sitz- und Stehplätze
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Winterthur
- Turmareal Pop-Up
Was: fast alle Spiele
Eintritt: frei
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- Fussbalkon / alte Kaserne
Was: fast alle Spiele
Eintritt: frei
Public Viewing unter dem Sonnensegel in der Altstadt
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- Winti Arena
Was: Alle Spiele mit Anpfiff vor 22.30 Uhr, ab Achtelfinal alle Spiele
Eintritt: Tagesticket 7 Fr. (Schweizer Spiele und ab Halbfinal 15 Fr.), Dauerkarte: 99 Fr.
Grosse Leinwand, bis zu 3000 Fans, eines der grössten Public Viewings der Schweiz
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Zermatt
- Public Viewing Zermatt
Was: ausgewählte Spiele
Eintritt: frei
Essen, Getränke, Dorfstimmung
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Zürich
- Maag Halle
Was: ausgewählte Spiele
Eintritt: grundsätzlich frei, Lounge buchbar
Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens
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- FIFA-Museum
Was: ausgewählte Spiele
Eintritt: No-Show 10 Fr.
Tische und Sitzplätze
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- Exil Club
Was: Schweizer Spiele & ab Halbfinal
Eintritt: frei
Drinks & Food, Outdoor & Indoor
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- Café Europa
Was: Alle wichtigen Spiele
Eintritt: frei
Direkt in der Europaallee. Innenhof auf Screens, Reservation möglich
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- Zum glatten Köbi
Was: alle Spiele
Eintritt: frei
Innen- und Aussenbereich, Food & Drinks, Live-Acts, Tische reservieren
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