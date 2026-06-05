An dieser WM drohen Spiele wegen extremen Wetters verzögert zu werden. Bild: www.imago-images.de

Hitze, Gewitter und Waldbrände – diese Wettergefahren drohen der Fussball-WM

Die Fussball-WM in Nordamerika verspricht in jeglicher Hinsicht ein Turnier der Extreme zu werden. Beim Wetter ist das bedrohlich: Hitze, Gewitter und mögliche Waldbrände bereiten den Organisatoren Sorge.

Adrian Bürgler Folge mir

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Natürlich gibt es nicht wenige Themen, die rund um die WM für Probleme oder Stirnrunzeln sorgen. Da ist Präsident Donald Trump, der mit seiner Kriegstreiberei und seiner Politik die ganze Welt ins Chaos stürzt. Seine Migrationspolitik sorgt auch bei Fussballern und Fans für Probleme. Da ist FIFA-Präsident Gianni Infantino, der Despoten aus aller Welt hofiert. Und die FIFA, die mit ihrer Geldmacherei Fussballfans auf der ganzen Welt verärgert.

Doch wenn es um den tatsächlichen Spielbetrieb an der WM geht, da könnte vor allem das Wetter zum grossen Spielverderber werden.

Die Hitze

Was ist das Problem?

Die Fussball-WM findet ja bekanntlich im Sommer statt – die Ausnahme war Katar vor vier Jahren (wo die Stadien zudem gekühlt wurden). Dass es im Juni und Juli heiss werden kann, ist normal. Trotzdem dürfte uns die womöglich heisseste Weltmeisterschaft der Fussballgeschichte bevorstehen. Experten warnen, dass es in 14 der 16 Stadien zu Temperaturen kommen kann, die eine Gefahr für Spieler und Fans darstellen.

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika 1 / 32 Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS). quelle: keystone / mike stewart

Ist es wirklich heisser als bei einem Turnier in Europa?

Ja, aus diversen Gründen. Die Spielorte liegen viel weiter südlich, als man vielleicht denkt. New York liegt ungefähr auf dem gleichen Breitengrad wie Rom. Houston dagegen liegt schon auf einer ähnlichen geografischen Höhe wie die ägyptische Hauptstadt Kairo oder Neu-Delhi in Indien. Dass die Berge in Nordamerika einen Nord-Süd-Verlauf und nicht wie in Europa einen West-Ost-Verlauf haben, trägt ebenfalls dazu bei. Während in Europa kühle Luft vom Atlantik bis tief in den Kontinent vordringen kann, ist das in Nordamerika aufgrund der Appalachen und Rocky Mountains weniger der Fall.

Gleichzeitig entsteht im Golf von Mexiko jeweils ein Hochdrucksystem namens Bermudahoch, das warme und feuchte Luft in den Süden und Südosten und teilweise sogar bis ins Zentrum der USA pumpt. So dürften in vielen WM-Spielorten regelmässig Temperaturen deutlich über 30 Grad Celsius, teilweise gar über 35 Grad erreicht werden. Einzig Vancouver, Seattle, Boston, Toronto und Mexiko-Stadt (aufgrund der Höhe) bieten etwas gemässigtere klimatische Bedingungen – wobei es an einzelnen Tagen natürlich auch dort sehr heiss werden kann. Die heisseste WM-Stadt dürfte indes Monterrey im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Leon werden.

Das Stadion in Monterrey – hier wird es richtig heiss. Bild: keystone

Was sagen Experten?

Experten sorgen sich um die Folgen der Hitze für Spieler, aber auch für die Fans in den Stadien. Wetterwissenschaftler ziehen diesbezüglich die sogenannte «Wet-Bulb Globe Temperature» (WBGT – zu Deutsch auch Kühlgrenztemperatur oder Feuchtkugeltemperatur) heran. Bei diesem Wert werden nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung einbezogen, um potenziellen Hitzestress für Menschen zu messen. Auch wenn der Wert in Celsius angegeben wird, ist er nicht vergleichbar mit entsprechenden Lufttemperaturen. 28 °C auf der WBGT-Skala entsprechen ungefähr 38 Grad Celsius in trockener Hitze.

So funktioniert die Feuchtkugeltemperatur.

20 internationale Wetter-, Gesundheits- und Sportexperten haben darum einen offenen Brief an die FIFA geschrieben. «Wir befürchten, dass die FIFA rücksichtslos mit der Gesundheit der Spieler umgeht», sagt Andrew Simms vom New Weather Institute, der den Brief koordiniert hat. Die Experten fordern, dass schon bei 28 °C auf der WBGT-Skala Spielverschiebungen in Betracht gezogen werden und nicht erst ab 32 °C WBGT, wie das gemäss offiziellen FIFA-Richtlinien der Fall ist.

Was macht die FIFA gegen die Hitze?

Immerhin: In drei der potenziell heissesten Städte (Houston, Dallas und Atlanta) werden die Spiele bei geschlossenem Dach und dadurch klimatisierten Bedingungen stattfinden.

Das Stadion in Houston kann klimatisiert werden. Bild: keystone

Um die Spieler grundsätzlich vor der Hitze zu schützen, hat die FIFA zusätzliche Trinkpausen während der Spiele eingeführt. In jeder Halbzeit wird es bei der kommenden WM zu einer dreiminütigen Trinkpause kommen. Ungefähr nach 22 und 67 Minuten wird die Partie jeweils für drei Minuten vom Schiedsrichter unterbrochen.

Die Spielerbänke sollen bei Outdoor-Spielen zudem klimakontrollierte Zonen sein, in denen sich Spieler und Staff-Mitglieder abkühlen können. Ab einem Wert von 32 °C WBGT können Schiedsrichter in Absprache mit den beiden Mannschaften zudem Spiele unterbrechen oder verschieben.

Zudem möchte die FIFA auch Fans in den Stadien schützen. Wenn Wettervorhersagen hohe Temperaturen prognostizieren, dürfen Zuschauer fabrikverschlossene Wasserflaschen mit in die Stadien nehmen. Zudem sollen zusätzliche schattige Rückzugsorte und andere kühlende Massnahmen wie Wasserzerstäuber, klimatisierte Busse oder gratis Trinkwasser angeboten werden.

Die Gewitter

Was ist das Problem?

Wo grosse Hitze ist, besteht auch Gefahr von Gewittern. Diese Erfahrung musste die FIFA bereits im letzten Sommer an der Klub-WM machen. Sechs der 63 Spiele erlebten Verzögerungen und Unterbrüche wegen des Wetters. Am extremsten war der Achtelfinal zwischen Chelsea und Benfica in Charlotte, der wegen eines Gewitters für zwei Stunden unterbrochen wurde. Vor wenigen Tagen wurde auch ein WM-Testspiel zwischen Neuseeland und Haiti in Florida wegen eines Gewitters für 36 Minuten unterbrochen.

Das Spiel zwischen Chelsea und Benfica im letzten Juni wurde während zweier Stunden unterbrochen. Bild: www.imago-images.de

Warum kann es derart lange Gewitterunterbrüche geben?

In den Vereinigten Staaten nehmen sie es nämlich besonders genau mit Sportveranstaltungen und Gewittern. Wenn rund um einen Event im Umkreis von 13 Kilometern Gefahr von Blitzeinschlägen besteht, wird unterbrochen und alle Beteiligten müssen sich in Sicherheit bringen.

Spiele dürfen nur dann fortgesetzt werden, wenn das Unwetter weitergezogen ist und während 30 Minuten keine Blitze mehr registriert worden sind. Sollte es innerhalb dieser Frist einen weiteren Blitzeinschlag geben, wird die Wartezeit neu gestartet. Das macht es natürlich schwer absehbar, wann eine Partie tatsächlich fortgesetzt werden kann.

Wie realistisch sind Unterbrüche an der WM?

Angesichts der Gewitterprobleme an der Klub-WM vor einem Jahr – sehr realistisch. In Mexiko und Kanada gibt es zwar keine solchen Regeln, aber 78 der 104 WM-Spiele werden in den USA stattfinden. Und die FIFA ist für einmal nicht mächtig genug, um an den dortigen Regeln etwas zu ändern.

Besonders Miami dürfte regelmässig mit Gewittern zu kämpfen haben. Es ist aber auch durchaus möglich, dass beispielsweise der WM-Final in New York am 19. Juli wegen eines Gewitters unterbrochen werden muss. Die FIFA und die WM-Organisatoren werden auf die Gnade der Wettergötter hoffen müssen.

Die Waldbrände

Was ist das Problem?

In den Sommermonaten kommt es in Nordamerika immer wieder zu verheerenden Waldbränden, die für Zerstörung sorgen und weitflächig die Luftqualität beeinflussen. Besonders betroffen sind die Westküsten Kanadas und der USA. British Columbia (mit Vancouver als WM-Austragungsort) sowie Washington (Seattle) und Kalifornien (Los Angeles und San Francisco) werden jährlich von heftigen Waldbränden heimgesucht. Auch der Norden Mexikos hat mit diesem Problem zu kämpfen. In den letzten Jahren gab es auch schon an der Ostküste starke Rauchentwicklung aufgrund der Waldbrände.

Was macht die FIFA?

Wie Gewitter sind auch Waldbrände respektive deren Auswirkungen nicht planbar. Die FIFA hat keine spezifischen Regeln und keinen festgelegten Grenzwert für die Luftqualität, bei dem Spiele abgesagt oder unterbrochen werden müssen. Entsprechende Massnahmen müssten auf Grundlage der aktuellen Bedingungen und in Absprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden getroffen werden.