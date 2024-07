Wer es lieber etwas kühler mag, muss sich bis und mit Samstag in die Höhe verdünnisieren. Bild: PPR

Der Samstag wird hochsommerlich, danach geht es zurück unter die Gewitterwolken

Ein Hoch über der Ostsee liess in der Schweiz endlich den Sommer einkehren. Seit Donnerstag und bis und mit Samstag klettern die Höchsttemperaturen fast in der ganzen Schweiz auf über 30 Grad. «Am heissesten dürfte es mit rund 33 Grad im Zentralwallis werden», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Hinzu kommt viel Sonnenschein, erst gegen Samstagabend ziehen besonders über den Alpenquellwolken auf. Stellenweise kann es dabei auch zu Niederschlägen kommen. Danach kehrt in der Nacht die Feuchtigkeit zurück. Schuld ist ein Höhentief über der Bretagne, das besonders im Westen und im Jura zu erneuten Niederschlägen führt.

Die Gewitter kehren zurück

Von Westen her ziehen dann auch kräftigere Schauer und Gewitter über die ganze Schweiz. Die Hitze fliesst nach Osten ab, im Norden gibt es maximal 22 bis 23 Grad. Zum Beginn der nächsten Woche steigen die Temperaturen im Norden zwar nochmals etwas, doch erreichen sie laut aktuellen Prognosen nur gerade Höchstwerte um die 25 Grad.

Wer es lieber heiss mag, muss in den Süden. Hier werden Maximaltemperaturen von rund 30 Grad erwartet. Diese Zustände dürften dann bis Ende der Woche halten. (leo)